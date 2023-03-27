Пирожные от нейросети: на что способен искусственный интеллект в банковской сфере и в быту

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал о преимуществах новых технологий

Пресс-конференция, состоявшаяся в офисе Поволжского банка ПАО Сбербанк, оказалась не совсем обычной. Журналистам не только рассказали о том, как для финансово-кредитной организации прошел 2022 год, но и продемонстрировали наглядно, как в нашу жизнь входят новые технологии.

Закуска с волжскими мотивами

Перед началом пресс-конференции, посвященной итогам работы Сбера в 2022 году, всех угостили пирожным, рецепт которого создала нейросеть.

В прошлом году команда Sber AI разработала уникальную нейронную сеть, способную генерировать, дорисовывать, объединять и перерисовывать изображения по запросу пользователя. По запросу «закуска с волжскими мотивами» нейросеть сгенерировала макарон с подкопченной рыбой и муссом из творожного сыра с маслинами и укропом. Получилось необычно и вкусно!

Защита от мошенников и невнимательности

На мероприятии Сбер также продемонстрировал, как банк использует технологии искусственного интеллекта, защищая своих клиентов и обеспечивая более высокий уровень безопасности.

Так, компьютерная программа позволяет распознавать дипфейки — то есть искусственно наложенные на видеозапись лица других людей. Эта способность помогает бороться с мошенничеством.

Система также в состоянии считывать, когда человек снимает наличку в возбужденном психическом состоянии или под принуждением. Был реальный случай, когда благодаря такому сигналу о подозрительном поведении пожилой женщины удалось задержать преступников, поджидавших за дверями банками, когда бабушка вынесет им все деньги, снятые со счета.

Программа отслеживает нетипичные для человека транзакции и запрашивает дополнительное подтверждение на такие действия. Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал случай из своей жизни, когда он по ошибке начал отправлять перевод другому человеку — полному тезке адресата, и система запросила уточнение. Благодаря этому удалось избежать лишней «головной боли».

Разумеется, распознавание нетиповых транзакций серьезно помогает в борьбе с мошенничеством, уберегая людей от перевода денежных средств преступникам под влиянием эмоций.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта способен решать много вопросов со стороны клиентов без помощи операторов техподдержки. Журналистам продемонстрировали запись разговора с таким помощником — звонила бабушка, дожидавшаяся зачисления пенсии на карту. Поскольку она звонила с этим вопросом в определенную дату каждый месяц, голосовой помощник предложил ей требуемую информацию, не дожидаясь вопроса со стороны клиента. Бабушка оказалась очень довольна разговором и благодарна девушке, проявившей такое внимание, даже не догадавшись, что «внимательная девушка» - это робот.

Телефон - больше не «кирпич»

Использование подобных технологий, разумеется, повышает лояльность к банку действующих и потенциальных клиентов. Поэтому неудивительно, что довольно сложный по понятным причинам 2022 год практически не дал «просадок» в показателях.

- Если у каких-то бизнесов возникли проблемы, то мы помогли привлечь инвестиции и профинансировали вклады новых партнеров в развитие этого бизнеса. Таким образом, число наших клиентов даже увеличилось, - пояснил Александр Анащенко.

Та же ситуация и с клиентами-физлицами. Люди охотно берут ипотеку и потребительские кредиты, оформляют дебетовые и кредитные карты. А всего портфель вкладов населения в банке за 2022 год вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей.

В 2022 году в Поволжье 10,5 тысяч семей приобрели жилье в ипотеку на общую сумму 29,5 млрд рублей.

При помощи сервисов, позволяющих производить оплату покупок и услуг через мобильный телефон, произведено почти 3 млн транзакций на сумму свыше 5,8 млрд рублей. Это в разы больше, чем в 2021 году. Так что период «превращения телефона в кирпич» благодаря внедрению этих сервисов оказался очень коротким и почти незаметным для клиентов банка.