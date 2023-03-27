Вдохновила природа: предприятие-эковолонтер разработало мобильное приложение о Самарской Луке

Заслуженные награды лидера экологического движения Самарской области. Фото: Ирина Шмурова.

Новокуйбышевский НПЗ получил сразу три награды на церемонии чествования участников экологического движения #Экоравновесие и подведении итогов сезона 2022 года. Предприятию вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо за «Эффективное партнерство в реализации экологических проектов движения «Экоравновесие», а волонтер завода - редактор корпоративных СМИ Алена Егорова удостоена благодарственного письма «За личный пример и заботу об экологии родного края».

С любовью к родному краю

#Экоравновесие - это не только чествование экоактивистов губернии, но и полноценная площадка для презентации проектов, общения и обмена опытом. Выступление специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре новокуйбышевского завода Игоря Жоглика вызвало живейший интерес других эковолонтеров - он рассказал о создании мобильного приложения «ЭКОтропа63». Красивый, современный и масштабный проект направлен на популяризацию биоразнообразия региона, в котором мы живем, а также на привлечение внимания общественности к вопросам изучения и сохранения уникального природного заповедника «Самарская Лука».

- Мобильное приложение было разработано в тесном сотрудничестве с работниками национального парка. С помощью специалистов НПЗ и НК «Роснефть» создавалось программное обеспечение и технологии дополненной реальности, а сотрудники заповедника «Самарская Лука» помогали с наполнением приложения информацией о флоре и фауне, геологии, культурных и исторических событиях на территории нацпарка. Приложение помогает выстроить интересные маршруты походов, как реальных, так и виртуальных, с визуализацией природных памятников, культурных объектов и исторических достопримечательностей, - рассказал Игорь Жоглик.

Приложение «ЭКОтропа63» уже доступно для скачивания. С его помощью можно отправиться в настоящий поход или в «путешествие на диване». Оно будет дополняться и совершенствоваться. Например, на следующем этапе при поддержке самарских предприятий компании «Роснефть» нацпарком запланировано исследование редкой птицы - орлана-белохвоста. Это поможет разработать комплекс мер по защите и созданию условий для роста популяции краснокнижной птицы в Самарской губернии.

Выпуск мальков стерляди для пополнения билбаланса Волги — одна из любимых экоакций завода. Фото: предоставлено НК НПЗ.

Научить заботиться

Экологическая ответственность - важнейшая ценность в политике предприятия. Ежегодно здесь проводятся десятки акций как в рамках корпоративного движения «Волонтер Роснефти», так и те, которые придумывают сами сотрудники и поддерживает завод. С 2014 года проводится ежегодный экологический фестиваль на территории г.о Новокуйбышевск, направленный на популяризацию экологии и различных видов природоохранной деятельности. Специалисты завода растят экологически ответственное юное поколение, проводя экоуроки в школах и детском лагере им. Ю.А. Гагарина. Да и у самих заводчан в жизнь внедрено немало полезных привычек: сортировка мусора, сбор макулатуры, переход на цифровые носители, что помогает экономить бумагу и ресурсы, вложенные в ее производство.

Уже давно стали традиционными субботники в городской черте и в пригородной территории, где нефтепереработчики убирают мусор, высаживают деревья и цветы. В 2022 году при помощи завода было высажено более 1500 саженцев молодых деревцев в городском округе.

Пополняет НПЗ и биоресурсы родной Волги. В 2022 году отправились во взрослую жизнь в большой реке более 100 тысяч мальков ценной стерляди, сазана и толстолобика. Стали чище берега Волги и любимые места отдыха горожан. При участии новокуйбышевского предприятия только с острова Проран было собрано более 3 тонн бытовых отходов, благоустроено три родника в Красноярском районе.

- У нас очень активные сотрудники, - рассказывает Игорь Жоглик. - С каждым годом в волонтерское и экологическое движение вовлекается все больше людей. Волонтеры делятся своими эмоциями, это в хорошем смысле слова заразительно.

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