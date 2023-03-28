Самарские нефтяники вошли в число лидеров движения #Экоравновесие

Экологические субботники стали для нефтяников доброй традицией. Фото: АО "Самаранефтегаз"

Давнему партнеру «Комсомолки» по природоохранным акциям «Самаранефтегазу» вручили памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо «За эффективное партнерство в реализации экологических проектов движения #Экоравновесие».

Природа и ее защитники всегда могут рассчитывать на помощь нефтяников. Трудовой коллектив предприятия - активные участники акций по уборке береговых зон рек, водохранилищ и родников. В прошлом году экодесант самарских нефтяников побывал на берегу реки Сок - с семи гектаров прибрежной территории ими было собрано и вывезено более 20 кубометров мусора. Также в 2022 году волонтеры спасли от заиливания родник «Березовый» в поселке Подлесный Красноярского района Самарской области. Теперь, благодаря неравнодушным нефтяникам, к нему ведет удобная площадка. Преобразилась и территория вокруг родника: эковолонтеры очистили ее от мусора и сорняков, спилили сухостой, отсыпали щебенкой подъезд к роднику, покрасили беседку. Локацию нефтяники отметили информационной табличкой с названием родника и призывом бережнее относиться к природному богатству. Предприятие заботится не только о чистоте Волги, но и о ее «населении». Работа по восполнению водных биоресурсов ведется более десяти лет - в 2022 году в реку выпустили около 84000 мальков стерляди и более 6700 мальков сазана.

В зоне особого внимания предприятия и леса региона. В прошлом году «Самаранефтегаз» активно участвовал в восстановлении зеленых массивов - посадке более 15 тысяч деревьев и обеспечении ухода за саженцами почти на 10 гектарах.

Эковолонтеры не жалели времени и сил на озеленение Самары: в рамках экологических акций «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Кедры России» в прошлом году ими было высажено почти 1200 хвойных деревьев.

Другая сторона бережного отношения к деревьям - сбор макулатуры. В 2022 году нефтяники собрали и передали на переработку 11300 кг бумаги.

Рациональное использование природных ресурсов - приоритетное направление охраны окружающей среды предприятия. Нефтяники планомерно сокращают забор воды из водоемов - в прошлом году уровень ее потребления уменьшился на 2,3%. При этом предприятие полностью прекратило забор воды для поддержания пластового давления, а также сброс стоков в природу.

- Мы стремимся к внедрению передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду, - рассказал начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды Денис Дегтярев. - С каждым годом растут инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой. Мы реализовали целевую газовую программу, функционируют три площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов, работаем над повышением надежности трубопроводов.

Наградами движения #Экоравновесие было отмечено не только предприятие, но и его сотрудники. Благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края» получили начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды Ксения Лыженкова и специалист отдела экологического менеджмента Никита Михайлов.

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