Растят экоактивистов: волонтеры берегут природу и подают пример подрастающему поколению

Помощь природе приносит радость и держит экоравновесие! Фото Ирины Шмуровой

Убрался - посади дерево

Новокуйбышевский завод масел и присадок стал участником церемонии чествования самых экологически ответственных предприятий Самарской губернии #Экоравновесие от медиахолдинга «Комсомольская правда». Церемония проводится уже третий год и объединяет предприятия и организации, уделяющие большое внимание вопросам защиты окружающей среды. Как отметила начальник группы по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре - пресс-секретарь завода Елена Озернова, предприятие настолько давно участвует в экологических инициативах «Комсомолки» и коллег, что по сути это встреча давних и добрых друзей. Просто сейчас - не в волонтерской спецовке, не в рукавицах и с мешком для мусора за поясом, а в деловой одежде и с презентацией своих экопроектов.

Впрочем, и для рукавиц вскоре настанет время - впереди традиционные субботники. Только в 2022 году экоактивисты-заводчане очистили от мусора более 150 тысяч кв.м. территории производства, в городской черте, в пригородных поселках Маяк и Липяги и собрали для утилизации порядка 250 кубометров бытовых и природных отходов. И это не считай совместных с «Комсомолкой» акций. В мае приводили в порядок берег Волги в густонаселенном районе Самары - на 6 просеке, в июне - чистили и благоустраивали родники, а в сентябре на острове Проран убрали мусор с более чем 10 гектаров. По итогам экосезона 2022 года НЗМП был вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо за «Эффективное партнерство в реализации экологических проектов движения «Экоравновесие».

Еще одно важное направление экологической деятельности - посадка деревьев. При участии производителей масел и присадок в Самарской области в прошлом году появилось более 600 молодой поросли кедров, сосен и лиственных деревьев в рамках акций «Кедры России», «Сосны Победы» и других.

Волонтеры предприятия получили награды за личный пример и заботу об экологии родного края. Фото: предоставлено ООО «НЗМП».

Хорошие привычки

157 волонтеров сегодня насчитывается на предприятии. Это - сила, которая растет с каждым годом.

- Для нас экологическое волонтерство - как глоток свежего воздуха, перевод сухих цифр экологических данных в реальные дела, от которых мир делается чище, и это можно увидеть своими глазами и потрогать руками. Это ни с чем не сравнимые эмоции, - поделилась ведущий специалист по охране окружающей среды новокуйбышевского завода Надежда Бибисова. К слову, она вместе со своей коллегой Еленой Озерновой была отмечена благодарственным письмом #Экоравновесия «За личный пример и заботу об экологии родного края».

Забота о природе - это не только наведение чистоты, а еще и ежедневные экологичные привычки. У заводчан раздельный сбор мусора давно стал каждодневной практикой. Только за прошедший год они сдали в переработку 2,5 тысячи тонн макулатуры, 12 кг пластиковых крышечек и 31 кг использованных батареек. Предприятие активно экономит ресурсы: внутренний документооборот на 90% переведен в электронный формат, поэтому бумаги тратится значительно меньше, чем раньше. А еще здесь экономят электричество, участвуя в акции «Час Земли».

Заводчане ставят перед собой цель воспитать молодое поколение с такими же ценностями и правильными привычками. С 2018 года по инициативе предприятия в школах Новокуйбышевска проводятся экологические уроки и конкурсы для детей сотрудников. Надежда Бибисова лично с 2021 года ведет занятия по охране окружающей среды среди подрастающего поколения.

- Мы обсуждаем актуальную тему рециклинга на понятном для детей языке. Рассказываем, что дает повторный цикл использования тех или иных вещей, как они могут быть применены, и как сами дети могут участвовать в раздельном сборе мусора и помощи природе, - рассказала эковолонтер. - Также большое впечатление на детей произвело занятие по изучению почвы и ее свойств. Я считаю, что узнавая больше об окружающей среде, дети учатся заботиться о ней. И новое поколение растет с четким пониманием, что в деле сохранения природы важен вклад каждого человека, даже самого маленького.

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