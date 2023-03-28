Новокуйбышевская нефтехимическая компания: От экопривычки - к экоповедению

В ходе экологического забега волонтеры собрали с берега озера 500 кг мусора. Фото: АО «ННК»

Новокуйбышевская нефтехимическая компания - из самых постоянных участников всех природоохранных акций. И не одних комсомольских: коллектив охотно откликается на местные, региональные и федеральные «зеленые» инициативы - «Зеленая весна», «День Волги», «Час Земли», «Кедры России» и многие другие.

Предприятие не только поощряет экологическое волонтерство в коллективе, но и ведет масштабную планомерную работу по минимизации воздействия производства на окружающую среду. Ежегодно здесь реализуют большой комплекс мероприятий: внедряют наилучшие современные технологии, позволяющие повысить эффективность процессов утилизации отходов, рекультивации земель, очистки сточных вод.

На предприятии ведется круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха и окружающей среды. Производственный экологический аналитический контроль осуществляет собственный аккредитованный Центр, оснащенный самым современным оборудованием и мобильной эколабораторией, и, главное, укомплектованный штатом высокопрофессиональных, неравнодушных специалистов. Многие из них - члены волонтерского заводского движения.

Общественность оценила вклад нефтехимиков в экологию Самарской области. Фото: Ирина Шмурова

Добровольцы-нефтехимики выпускают в водоемы мальков ценных пород, освобождают от мусора берега рек и озер, занимаются озеленением городских и заводских территорий, проводят субботники и марафоны чистоты, участвуют в благоустройстве Новокуйбышевска, формируют культуру работников по обращению с отходами. На протяжении нескольких лет на предприятии проходят волонтерские акции по сбору пластиковых крышек, которые передаются на вторичную переработку, а вырученные средства идут на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подрастающему поколению нефтехимики стараются привить правильные ценности, воспитывая в них экологические привычки. Одно из таких мероприятий - плоггинг-забег по уборке прибрежной территории (пробежка с попутным сбором мусора) озера Березовое в Чапаевске, который прошел в июле прошлого года. В нем приняли участие более 50 заводчан, членов их семей и учеников «Роснефть-класса» - вместе добровольцы освободили уголок природы от 500 килограммов мусора.

Нефтехимики ежегодно проводят до 20 собственных природоохранных акций. На предприятии сформировался хороший добровольческий актив из сотрудников, которые объединяют коллег, готовых помогать делу экологии, привлекают к нему членов своих семей.

Нефтехимикам-передовикам природоохранного волонтерства на торжественной церемонии движения #Экоравновесие вручили благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края». Награды получили бригадир уборщиков Оксана Коробкина и лаборант химанализа Испытательного центра - Управления контроля качества Елена Гуркина.

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