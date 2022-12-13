Самарчанка вошла в тройку призеров «Хайтек-2022»

Лаборант химического анализа — одна из основных компетенций международных конкурсов профмастерства.

Лучшие из лучших

Хайтек ежегодно собирает рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий, самых передовых, уделяющих внимание производственным стандартам и техническому перевооружению. За 8 лет чемпионат стал эффективным инструментом для развития кадрового потенциала различных отраслей российской промышленности.

В этом году в нем приняли участие около 600 конкурсантов и 500 экспертов по 37 компетенциям. В соревнованиях показали умения специалисты более чем 20 крупнейших российских корпораций и компаний, таких как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Роснефть», СИБУР. В очном и дистанционном форматах с ними соперничали конкурсанты из зарубежных стран: Беларуси, Бразилии, Ганы, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, ЮАР.

Конкурсные задания сформировали на основе реальных запросов от предприятий-участников с направленностью на оптимизацию производства, рабочего места, восстановление утраченных технологических цепочек. Отборочными этапами чемпионата стали корпоративные и отраслевые первенства крупнейших компаний страны. Участники показывали мастерство в 11 презентационных и 20 основных компетенциях, таких как инженерный дизайн CAD, квантовые технологии, механотроника, обработка листового металла, промышленная робототехника, токарные работы на станках с ЧПУ и др.

Выбрал профессию - будь в ней профи

Бронзовую медаль в престижном профессиональном конкурсе в компетенции «Лабораторный химический анализ» завоевала самарчанка - инженер испытательной лаборатории №1 Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Валерия Липатова. На международные соревнования Валерия смогла отправиться благодаря своему блестящему выступлению на корпоративном конкурсе по стандартам WorldSkills, где девушка заняла второе место среди коллег. Призеры (1,2 и 3 место) представили компанию «Роснефть» на международном этапе конкурса - чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек».

- В моей компетенции «Лабораторный химический анализ» было четыре модульных конкурсных задания, - рассказала Валерия. - Их выполнение заняло два полных дня, ведь каждое длилось 4 часа 15 минут. Первое задание - комплексонометрическое титрование - определение ионов железа и алюминия в смеси реактивов. Второе - определение карбонат-ионов с помощью PH-метра. Еще два задания - определение содержаний веществ с использованием спектрофотометра и кондуктометра.

Сегодня Валерия занимает интересную инженерную должность, но будучи лаборантом, она сталкивалась в работе с такими операциями. Однако не в точности: на заводе, производящем бензины и дизельное топливо, анализируют, в основном, органику.

- Задания, которые дали лаборантам в Екатеринбурге, больше относятся к анализу водных сред, чем к нефтепереработке, - говорит Валерия Липатова. - До соревнований мы не знали, что будем анализировать на конкурсе, поэтому тренировка была самая широкая - я старалась максимально подготовиться к любым испытаниям.

Валерия трудится на заводе пятый год: пришла после вуза лаборантом химического анализа. Хотя все школьные годы мечтала стать врачом, поэтому и штудировала химию и биологию так старательно. А в 11 классе вдруг передумала идти в медицину: вся семья - папа, брат, сестра - нефтяники, и Валерия обратила внимание на нефтепереработку. А химия пригодилась: теперь Валерия официально один из лучших специалистов по химическому анализу в стране!