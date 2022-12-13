Волонтеры НЗМП: Заботимся о детях и об экологии

На предприятии считают важной задачей восполнение ресурсов природы.

Традиции добра

Благотворительные и волонтерские проекты на Новокуйбышевском заводе масел и присадок - важная составляющая его деятельности. В числе самых емких проектов - традиционная шефская помощь школам, детским садам и другим социальным учреждениям. Так, в Новокуйбышевске только в 2022 году при участии завода сделан ремонт и закуплено оборудование в 7 образовательных учреждений города, обновлены помещения станции скорой медицинской помощи.

В 2022 году НК «Роснефть», куда входит предприятие, создала свою программу «Платформа добрых дел». Это развитая система мероприятий в разных сферах, прежде всего социальной и экологической. Кроме этого, завод организует собственные волонтерские проекты.

- Наши акции очень часто пересекаются с мероприятиями коллег, родственных предприятий, не только благодаря корпоративным программам, - поделилась пресс-секретарь Новокуйбышевского завода масел и присадок Елена Озернова. - Стало доброй традицией участвовать в совместных экологических проектах, донорских акциях, других волонтерских проектах. Так вклад в добрые дела становится более весомым.

С заботой о природе

Экологическое волонтерство - одно из крупнейших направлений на заводе. Ежегодно проводятся десятки таких мероприятий: от субботников на территории производства, в городской черте, в подшефном поселке Маяк до участия в крупных всероссийских и региональных акциях «Чистая весна», «Вода России», экологических проектах «КП» и своих собственных.

В 2022 году при участии сотрудников завода было высажено около 600 деревьев, благоустроены родники Красноярского района и только за одну осеннюю уборку на острове Проран убрано более 3 тысяч тонн мусора. Заводчане сдали в переработку 2,5 тысячи тонн макулатуры, 12 кг пластиковых крышечек и 31 кг батареек. Но этого мало: они ставят перед собой цель воспитать молодое поколение с такими же ценностями и правильными привычками. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды НЗМП Надежда Бибисова проводит экологические уроки в подшефных школах, которые очень нравятся детям.

Неравнодушных стало больше

Тема донорства раньше была для заводчан скорее личным делом: многие сдавали кровь, но по собственной инициативе. Все изменил 2019 год, когда организовали централизованную добровольческую сдачу крови в комфортных условиях на территории перед центральной проходной НК НПЗ. Желающих оказалось очень много, и с каждым годом их все больше! Крови, которую сдали заводчане в этом году, хватит, чтобы в критической ситуации спасти более 760 жизней.

Этот год действительно изменил очень многое в сознании людей, неравнодушных и отзывчивых стало гораздо больше. В зону проведения СВО потянулись машины с гуманитарной помощью, не остались без внимания вынужденные переселенцы, а с началом частичной мобилизации стало понятно, что появилась еще одна категория людей, которым может быть нужна поддержка - семьи добровольцев и призванных на военную службу. Коллеги помогают им словом и делом.

Главные ценности

В декабре на заводской елке появляются не только игрушки, а еще записки с просьбами о новогоднем чуде от детей из социально незащищенных слоев населения. Исполняют желания сотрудники, вкладывая в это свое личное время и деньги.

Однажды елка желаний познакомила завод масел и присадок с маленькой Софьей из поселка Маяк, ребенком с ограниченными физическими возможностями. Ее желание сбылось, а заводчане подружились с ней.

- Мы систематически помогаем Софье и ее семье, приезжаем в гости, можно сказать, что мы следим за ее судьбой. Скоро девочка станет первоклассницей, и мои коллеги искренне переживают за нее и желают ей успехов, - рассказала Елена Озернова. - Вообще в социальном волонтерстве важна не только помощь, но и добрые человеческие взаимоотношения. Это, пожалуй, сегодня ценнее всего.

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