Сделали более надежной и универсальной: самарские ученые усовершенствовали платформу для исследований мозга

Модернизированный программный комплекс откроет новые возможности для изучения работы мозга / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева усовершенствовали платформу для исследований в области работы мозга. Они модернизировали программный комплекс OpenNFT, который сами создали несколько лет назад.

Повысили надежность

Платформа позволяет увидеть и проанализировать активность мозга человека в режиме реального времени. Кроме того, она помогает решать задачи по нейрореабилитации людей после инсульта. Самарскую разработку активно применяют в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира.

Новая версия программного комплекса получила название pyOpenNFT. Первые две буквы указывают на язык, на котором написан проект, – Python. Если прочитать их по-русски, то можно сразу понять из какой страны создатели. Модернизированная платформа стала более надежной и универсальной. Она открывает для пользователей новые возможности. К примеру, они смогут проводить более широкий спектр исследований мозга.

Новая версия программного комплекса получила название pyOpenNFT / Фото: Самарский университет

– Новая версия даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но и интегрировать методы обработки других изображений мозга. Например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ. Это сделает платформу более универсальной в плане исследований, – рассказал один из авторов проекта, ассистент кафедры технической кибернетики Самарского университета Никита Давыдов.

«Переселили» процессы из опенспейса в отельные кабинеты

Ученые сделали отдельные модули для каждого процесса – обработки снимков, компоновки изображений или работы с графическим интерфейсом. То есть, можно сказать, что каждому процессу дали по своей квартире или отдельному рабочему кабинету. А раньше им приходилось «жить» в перенаселенной коммунальной квартире или трудиться в тесном опенспейсе.

– Прежде у нас один процесс раз в несколько миллисекунд проверял, готовы ли данные, чтобы обработать их и передать в формирование картинки. Теперь эта ответственность разделена. При этом производительность новой версии ни в чем не уступает нынешнему варианту платформы, – отметил Никита Давыдов.

Модернизированный программный комплекс сейчас проходит заключительное тестирование. Запуск обновленной платформы запланировал на первый квартал 2023 года.

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