Сызранский НПЗ в третий раз отмечен общественной наградой движения #ЭкоРавновесие

К экологическому волонтерству заводчане привлекают свои семьи. Фото АО «СНПЗ»

Завод отмечен общественной наградой движения #Экоравновесие уже в третий раз. В этом году предприятию вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо «За активное участие в озеленении родного города».

То, что награда заслуженная, могут подтвердить земляки нефтепереработчиков: их стараниями только в 2022 году в Сызрани появились 160 молодых лип и 100 кедров. Зеленая экспансия идет и за пределами городской черты. Благодаря неравнодушию нефтяников в Сызранском районе за последние два года высажено около 20 тысяч сеянцев сосны.

Зеленое волонтерское движение на заводе ширится с каждым годом, и для этого не обязательно участвовать в специальных экологических акциях. Личный вклад в охрану природы вносят все сотрудники СНПЗ (дочернее общество НК «Роснефть»), просто следуя заведенным на предприятии традициям. Например, завод одним из первых в городе внедрил на производстве раздельный сбор макулатуры, пластика от других ТКО. Отходы сортируются, собираясь по видам в специальные контейнеры. Вторсырье сюда попадает не только из цехов, но и из дома. Так в ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню без бумаги, собрано и отправлено на рециклинг около полутонны макулатуры. Всего за 2022 год на вторичную переработку сдано более семи тонн макулатуры и 215 кг пластика.

«Зеленые» инициативы поддерживают сотни добровольцев. В ходе прошлогоднего весеннего городского субботника с площади 30 тысяч кв. метров заводчане вывезли 100 кубометров мусора. Забота о чистоте водоемов тоже стала традиционной - в 2022 году нефтяники убрали более 6000 кв. метров береговой линии Волги.

Общественность оценила вклад заводчан в экологию Сызрани. Фото: Ирина Шмурова

Во многих волонтерских проектах активное участие принимали специалист сектора информационных технологий Ольга Кочеткова и инженер отдела администрирования договоров Алексей Трубин. На церемонии чествования активистов движения #Экоравновесие их вклад отмечен благодарственными письмами «За личный пример и заботу об экологии родного края».

- На заводе каждый имеет возможность внести лепту в экологию, - рассказал Алексей Трубин. - Мы минимизируем бумажный документооборот, собираем отработавшие батарейки, пластиковые крышечки. На территории завода установлены большие контейнеры для пластика, бумаги. Недавно, например, разобрали заводской архив и сдали много макулатуры. Когда весной по заводу идет клич, призывающий принять участие в субботнике, всегда поддерживаю. Потому что люблю порядок, а чтобы весь мир сделать чище, нужно начать с малого - сделать то, что в моих силах.

К культуре бережного обращения с природой заводчане активно приобщают и земляков. Несколько лет проводится экологический творческий конкурс «Свежий взгляд» для школьников Правобережья, открытые экоуроки. В прошлом году ребят познакомили с возможностями передвижных экологических постов предприятия и рециклингом.

Сохранение природы для будущих поколений - один из главных приоритетов предприятия. Благодаря модернизации производства и внедрению «зеленых» технологий техногенная нагрузка нефтепереработки на окружающую среду постепенно снижается. Заводские технологические установки переведены с жидкого топлива на природный газ, продолжается оснащение нефтяных резервуаров понтонами, предотвращающими испарение углеводородов. Ведется работа по снижению энергопотребления, направленная на сокращение выбросов парниковых газов. На заводе уверены, что в деле защиты природы важны все составляющие - от посадки деревца до реализации масштабных производственных программ.

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