«Тольяттикаучук» отметили «За вклад в защиту экологии региона»

Волонтеры предприятия получили награды за личный пример и заботу об экологии родного края. Фото: Предоставлено Тольяттикаучук.

Мысли схожи – идеи различны

В Самаре прошла церемония чествования экологически ответственных предприятий Самарской губернии #Экоравновесие от медиахолдинга «Комсомольская правда». Предприятие нефтехимического комплекса губернии «Тольяттикаучук»(входит в группу «Татнефть») впервые принимало в нем участие.

- Одна из ключевых ценностей компании «Татнефть» - «Мы экологичны». Поэтому на нашем предприятии ведется комплексная работа по снижению воздействия на окружающую среду и достижению глобальных целей устойчивого развития. И что особенно важно, каждый сотрудник разделяет корпоративные ценности и вносит свою лепту в поддержание экологического баланса: сортирует мусор дома и на работе, выходит на субботники и высадку леса, в теплое время года многие используют велотранспорт, - говорит директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия Ахмет Насыров.

На церемонии #Экоравновесие тольяттинскому заводу был вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии региона», а ведущий специалист группы по управлению земельно-имущественными активами Сергей Долгов и ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Анна Климина получили благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края».Анна курирует на предприятии вопросы, связанные с водными ресурсами, а Сергей Долгов на протяжении последних лет является соорганизатором посадок леса, а также акций предприятия по восстановлению родников в национальном парке «Самарская лука».

- «Экоравновесие» - это отличная площадка для обмена опытом, вдохновения и поиска новых идей, - поделился мнением о церемонии Сергей Долгов. – Как правило, у предприятий одного и того же профиля идеи защиты окружающей среды схожи и, как следствие, проекты во многом пересекаются. Например, в нефтепереработке и нефтехимии -это совершенствование производственных процессов с целью уменьшения воздействия на окружающую среду, минимизация экоследа, а также восполнение биоресурсов. Все это есть и у нас. Поэтому мне было интересно послушать, в какой форме эти экомероприятия реализуются у коллег.

На высадку леса ездили семьями. Фото: Предоставлено Тольяттикаучук.

«Наша экология – в наших руках!»

Один из знаковых проектов тольяттинских нефтехимиков – восстановление «легких» Тольятти – леса, сгоревшего в 2010 году. Тогда в огне погибло 90% лесного фонда города, среди которого - многовековые сосны, редкие и исчезающие растения, а также птицы и животные. Сгоревший лес восстанавливали, кажется, всем миром. «Тольяттикаучук» за 11 лет высадил несколько сотен тысяч саженцев сосны и березы более чем на 40 гектарах. Только в 2022 году – более 20 тысяч молодых деревьев, и в этом году работа продолжится. Тем более, что на высадку леса представители предприятии традиционно едут не только с коллегами, но и с членами семей.

Из других популярных экоакций – уборка городских территорий и общественных пространств. «Наша экология – в наших руках!» - с таким девизом выходят заводчане на весенние субботники и очистку берегов. У них даже есть «свои»площадки, где они наводят порядок из года в год:это и территория любимого места отдыха горожан- полуострова Копылово, и часть набережной Комсомольского района возле водозабора.

Еще одной постоянной экоакцией последних лет стало восстановление родников. За последние два года восстановили два источника -родники Анурьевский в поселке Сосновый Солонец и Студененький на территории Больше-Рязанского лесничества.Помимо обустройства самого родника за счет средств предприятия обновляется инфраструктура:урны, аншлаги. Кроме того, предприятие передает воду на анализ в лабораторию, чтобы проверить соответствие нормам СанПиН, предъявляемым к питьевой воде, в том числе, жесткость и общую минерализацию.

После уборки — благоустройство. Фото: Предоставлено Тольяттикаучук.

Отдельное место на заводе уделяют раздельному сбору отходов. Здесь сортируют все: пластик, бумагу, батарейки, металл… А еще больше пяти лет реализуют проект рециклинга одежды. Разонравившиеся и надевшие вещи нефтехимики собирают и передают в «Банк вещей». В год получается набрать до полутонны предметов одежды для взрослых и детей. Хорошо всем: и шкафы освобождаются, и малоимущим и нуждающимся есть, что надеть, а еще поддерживают главный экологический тренд!

К слову, для сотрудников завода важно не только самим вести экологичный образ жизни, но и прививать ответственное отношение к природе и ее ресурсам в детях. Для этого проводятся экологические уроки в школах, где ребятам рассказывают про глобальные цели устойчивого развития в рамках проекта «Татнефти» «Посланники ЦУР», раздельный сбор мусора и осознанное потребление. О том, что делается на самом предприятии для снижения воздействия на окружающую среду сотрудники компании рассказывают на экскурсиях любознательным горожанам. А для журналистов, блогеров и экоактивистов последнее 10 лет предприятие организует ежегодный «Экотур» -уникальное выездное просветительское мероприятие с привлечением сильнейших экспертов региона в области экологии и природоохранного дела с финальным конкурсом публикаций на экологическую тематику.

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