В ПФО сумма операций через Систему быстрых платежей выросла в шесть раз

Система быстрых платежей способствует росту количества безналичных банковских операций. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

По статистике банка ВТБ, самым «безналичным» в округе оказался Пермский край, где доля цифровых операций составила 56%. На втором месте – Удмуртия (53%), на третьем – Саратовская область (51%).

74% от всего объема безналичных операций по России – оплата по картам. В ПФО она составляет 73% в общем безналичном обороте. В Кировской, Оренбургской областях и Пермском крае - около 80% от всего объема безналичных операций.

Росту безналичных операций стали новые технологии, в частности, система быстрых платежей. Сумма таких операций в целом по банку год к году увеличилась на 16%. А в ПФО - шестикратно. В федеральном округе наибольший объем через СБП платят и переводят клиенты в Республике Татарстан, Пермском крае и Самарской области.

- Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти – этому способствуют их удобство и скорость. Средний чек таких транзакций в целом снижается – за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью системы быстрых платежей. В общем объеме переводов нашего банка доля операций через СБП составляет 80% по итогам прошлого года, – комментирует руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.