Для сов и жаворонков: самые ранние завтраки и поздние ужины в новом мясном ресторане

Фото: предоставлено РК «Поляна»

Теперь самарцам и гостям города не нужно ждать обеда, чтобы плотно и вкусно поесть. Премиальный стейк можно вкусить среди ночи или в шесть утра - когда захочется. В ресторане «Где нас нет», кроме привычной пиццы и пасты, можно заказать блюдо чуть ли не любой кухни мира, чтобы почувствовать себя хорошо там, где вы есть, здесь и сейчас.

Фото: предоставлено РК «Поляна»

Разработка меню - дело рук бренд-шефов ресторанной компании «Поляна». Евгений Гурин и Андрей Рогачев отвечают за качество блюд:авторские роллы, широкий ассортимент премиальных стейков, оригинальные закуски можно попробовать только здесь. Особая гордость заведения - мясные блюда, которые готовят в дровяном смокере: из его недр выходят ароматные крылья, брискет, свиной бок, индейка, копченая вишня.

Фото: предоставлено РК «Поляна»

Ранними завтраками останутся довольны и совы, готовые тусить всю ночь, и жаворонки, которых раньше никто не спешил угощать на рассвете. Тем и другим ресторан предлагает мировые завтраки с 06:00 до 12:00 в будни и с 6:00 до 14.00 в выходные дни.

Фото: предоставлено РК «Поляна»

Оцените меню:

— Большой фермерский завтрак с куриным бифштексом, хашбрауном, бриошью, овощами, яйцом и копченой индейкой (590 рублей)

— Большой норвежский завтрак с риетом из лосося, омлетом, копченым окунем, цветной капустой и салатом (630 рублей)

— Большой израильский завтрак с шакшукой, салатом и баклажановой пастой (590 рублей)

Фото: предоставлено РК «Поляна»

— Сырники со сливочным кремом и соусом из черной смородины (350 рублей)

— Драник с красной икрой и яйцом пашот (490 рублей)

В утреннем меню также можно найти каши, конструктор из двух яиц с домашним хлебом и сливочным маслом, драники с ветчиной и лососем.

Фото: предоставлено РК «Поляна»

ГДЕ НАЙТИ:

Адрес: Самара, ул. Коммунистическая, 90.

Сайт - https://gdenasnet.com/

Телефон.: 203-80-08

Вк - https://vk.com/gdenasnet_rest

Телеграм - https://t.me/gdenasnet_rest

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