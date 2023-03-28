Громил витрины и бил стекла: в Чапаевске дебошир с топором ворвался в супермаркет

Дебошир попал на видео. Фото: скриншот видео

В Чапаевске неадекватный 45-летний мужчина с топором ворвался в супермаркет и начал громить все вокруг. Случилось это в микрорайоне Берсол на улице Орджоникидзе в воскресенье, 26 марта 2023. Странного мужчину заметили прохожие и жители окрестных домов. Он стоял посреди улицы босиком и в одном халате, а в руке держал топор.

Скрутил посетитель супермаркета

На видео, которые расходятся по соцсетям, можно проследить за действиями неадеквата. Сначала мужчина расхаживал около супермаркета и что-то кричал, а потом принялся бить стекла дверей магазина.

Дальше чапаевский Раскольников ринулся внутрь супермаркета, где принялся громко материться и громить все, что попадалось под руку: швырял товары, бил бутылки и ударил по вывеске над головой.

Сотрудники супермаркета и посетители пытались успокоить дебошира, но тот явно был не настроен на переговоры. Тогда дело в свои руки взял один из мужчин. Посетитель супермаркета дождался удобного момента, бросил в дебошира предметом, который оказался под рукой, выбил топор из рук и скрутил неадеквата.

«Мужчина, который выбил топор, молодец! Не побоялся!», «Поощрить бы его», «Надеюсь, в МВД объявят благодарность этому смельчаку», - жители Чапаевска в соцсетях не скупятся на похвалы.

Арест на 10 суток

Вскоре в супермаркет приехали полицейские, которые задержали мужчину и увезли в отделение.

- При задержании мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Неизвестно, что именно подтолкнуло мужчину на то, чтобы взять топор и отправиться громить супермаркет. Местные жители предполагают, что всему виной наркотики.

- Знаю этого мужчину, он мой сосед. Видела, как выпрыгнул в окно первого этажа и пошел к магазину, - рассказывает одна из жительниц Чапаевска.

Суд признал дебошира виновным в мелком хулиганстве и в неповиновении правоохранителям, уточнили в региональном ГУ МВД, и приговорил мужчину к 10 суткам ареста.