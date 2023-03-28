«С меня требовали деньги за мои похороны»: зачисленный в мертвецы пенсионер из Самары четвертый год доказывает, что он жив

Владимир Кирюшкин вынужден доказывать, что он живой, уже четвертый год Фото: Евгений ЕГОРОВ

Свидетельство о смерти вместо пенсии

О том, что он, оказывается, «умер», Владимир Кирюшкин узнал в 2019 году, когда обратился в банк за пенсией.

- Ко мне подошли особисты, взяли «под руки». Оказывается, на мониторе у оператора высветилась информация, что меня нет в живых. Такие данные, как сказали в банке, им дал Пенсионный фонд. Я — бегом туда. Там операционист за стеклом, говорит мне: «Да, он умер». Отвечаю: «Вот он я, пощупайте». Говорят, что ничего не знают, - рассказывает Владимир.

При этом в Октябрьском районе Самары Кирюшкин — не самая заурядная фигура. Когда-то, в середине 80-х, был депутатом райсовета, выдвигался активом трудового коллектива 4-го ГПЗ (завода, ныне почившего в бозе по-настоящему, в отличие от героя этой удивительной истории). Корочки народного избранника Владимир Юрьевич до сих пор хранит. Только они ему не слишком помогают.

- Мы написали письма в Пенсионный фонд и в районную прокуратуру с просьбой разобраться в нашей истории, - вступает в разговор супруга Владимира. - И нам в ответ прислали... свидетельство о смерти. У нас на руках, к сожалению, только копия, оригинал — в ритуальных услугах.

«Приходили ритуальщики, требовали денег за ваши похороны»

После этого стала понятна странная история, произошедшая несколькими месяцами ранее, в конце 2018 года. Тогда по месту работы к Владимиру подошла группа крепких ребят со словами: «А, вот ты какой!», но продолжения разговора с ними не последовало. Зато странно повела себя секретарь организации.

- Она мне говорит: «Владимир Юрьевич, с вами все в порядке?» - «В порядке». - «А можно ваш паспорт?» Даю паспорт. Посмотрела и потом признается: «Неловко говорить, но приходили ритуальщики, сказали, что вы умерли, требовали денег за ваше погребение. Я сказала, что вы живы и показала на вас», - вспоминает Владимир.

Все, что удалось выяснить «заживо похороненному», - что в больницу имени Середавина некий человек, назвавшийся "капитаном полиции Козловым" привез человека с черепно-мозговой травмой без всяких сопроводительных документов. Человек умер, и его захоронили как Владимира Юрьевича Кирюшкина. Почему решили, что этот человек — именно он, неизвестно до сих пор. Странностей истории добавляет то, что, как выяснил Кирюшкин, никакого капитана Козлова в полиции Кировского района никогда не было.

Пенсионеру ничего не оставалось кроме как заплатить 600 рублей госпошлины и подать заявление в Октябрьский районный суд. В сентябре 2019 год суд подтвердил, что Владимир Юрьевич Кирюшкин — жив, имеет право получать пенсию и прочие привилегии граждан России, существующих на этом свете.

Самое забавное, что на судебное заседание приходил представитель ритуальной фирмы и требовал с Кирюшкина денег за осуществленное захоронение.

- Я решила позвонить в соцзащиту Октябрьского района, - вновь подключается к разговору супруга Владимира. - Говорю: раз так, если вы считаете моего мужа умершим, выдайте мне полагающиеся деньги на похороны. И тут выясняется, что кто-то уже написал отказ на получение этих средств!

«Кто-то идет на шаг впереди и вычеркивает меня»

Но на этом трагикомическом эпизоде история отнюдь не закончилась.

- Мы спросили в суде, куда нам теперь идти с этим решением. Нам ответили, что теперь эпоха электронной документации, и сведения из суда автоматически дойдут до всех инстанций, - рассказывает супруга Владимира.

После этого все вроде бы успокоилось. Вплоть до 2022 года Владимир пользовался своим паспортом, даже открыл по нему пенсионный вклад. Пока в один день в банке ему вдруг не сказали: ваш паспорт недействителен.

Год назад Владимир без проблем поменял в РЭО права на машину. А затем вдруг выяснилось, что права недействительны и машина, принадлежащая Кирюшкину, снята с учета в связи со смертью владельца.

Исчез Владимир Кирюшкин и из налоговой базы данных. Это выяснилось, когда он попытался заплатить налог на автотранспортное средство.

- Такое ощущение, что, в какую бы инстанцию я ни пошел, кто-то бежит на ход впереди меня и «вычеркивает из списков». Будь у меня криминальный склад ума, я бы столько сейчас наворотил! - иронизирует Владимир. - Но у меня нет таких амбиций, я законопослушный пенсионер, хочу просто уехать на дачу на все лето, вот только не могу этого сделать без машины и без прав.

Историей «заживо похороненного» заинтересовались было ток-шоу сразу на двух федеральных каналах. Но потом «дали задний ход»: мол, в деле фигурирует полиция, мы с такими не связываемся.

"Сроки давности еще не истекли"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому Владимир Кирюшкин обратился за помощью, пообещал связаться с управлением ЗАГС и всеми инстанциями, от которых зависит внесение «вычеркнутого из жизни» пенсионера в базы данных.

- История внешне выглядит анекдотично. Но она касается живого человека, который, к сожалению, вынужден был испытать из-за этого на себе множество проблем и сложностей, связанных с нашей бюрократией, и ходить доказывать, что он не мертвец. Считаю, отдельно нужно разобраться и в причинах произошедшего. Почему под именем живого человека был захоронен кто-то? Кто этот «кто-то»? Почему правоохранительные органы не установили реальную личность погибшего? Будем направлять запросы в прокуратуру, следственный комитет, сроки давности пока не истекли, - прокомментировал ситуацию парламентарий.