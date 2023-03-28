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Происшествия28 марта 2023 13:45

«С меня требовали деньги за мои похороны»: зачисленный в мертвецы пенсионер из Самары четвертый год доказывает, что он жив

«Заживо похороненный» пенсионер из Самары четвертый год доказывает, что он живой
Евгений ЕГОРОВ
Владимир Кирюшкин вынужден доказывать, что он живой, уже четвертый год

Владимир Кирюшкин вынужден доказывать, что он живой, уже четвертый год

Фото: Евгений ЕГОРОВ

Свидетельство о смерти вместо пенсии

О том, что он, оказывается, «умер», Владимир Кирюшкин узнал в 2019 году, когда обратился в банк за пенсией.

- Ко мне подошли особисты, взяли «под руки». Оказывается, на мониторе у оператора высветилась информация, что меня нет в живых. Такие данные, как сказали в банке, им дал Пенсионный фонд. Я — бегом туда. Там операционист за стеклом, говорит мне: «Да, он умер». Отвечаю: «Вот он я, пощупайте». Говорят, что ничего не знают, - рассказывает Владимир.

При этом в Октябрьском районе Самары Кирюшкин — не самая заурядная фигура. Когда-то, в середине 80-х, был депутатом райсовета, выдвигался активом трудового коллектива 4-го ГПЗ (завода, ныне почившего в бозе по-настоящему, в отличие от героя этой удивительной истории). Корочки народного избранника Владимир Юрьевич до сих пор хранит. Только они ему не слишком помогают.

- Мы написали письма в Пенсионный фонд и в районную прокуратуру с просьбой разобраться в нашей истории, - вступает в разговор супруга Владимира. - И нам в ответ прислали... свидетельство о смерти. У нас на руках, к сожалению, только копия, оригинал — в ритуальных услугах.

«Приходили ритуальщики, требовали денег за ваши похороны»

После этого стала понятна странная история, произошедшая несколькими месяцами ранее, в конце 2018 года. Тогда по месту работы к Владимиру подошла группа крепких ребят со словами: «А, вот ты какой!», но продолжения разговора с ними не последовало. Зато странно повела себя секретарь организации.

- Она мне говорит: «Владимир Юрьевич, с вами все в порядке?» - «В порядке». - «А можно ваш паспорт?» Даю паспорт. Посмотрела и потом признается: «Неловко говорить, но приходили ритуальщики, сказали, что вы умерли, требовали денег за ваше погребение. Я сказала, что вы живы и показала на вас», - вспоминает Владимир.

Все, что удалось выяснить «заживо похороненному», - что в больницу имени Середавина некий человек, назвавшийся "капитаном полиции Козловым" привез человека с черепно-мозговой травмой без всяких сопроводительных документов. Человек умер, и его захоронили как Владимира Юрьевича Кирюшкина. Почему решили, что этот человек — именно он, неизвестно до сих пор. Странностей истории добавляет то, что, как выяснил Кирюшкин, никакого капитана Козлова в полиции Кировского района никогда не было.

Пенсионеру ничего не оставалось кроме как заплатить 600 рублей госпошлины и подать заявление в Октябрьский районный суд. В сентябре 2019 год суд подтвердил, что Владимир Юрьевич Кирюшкин — жив, имеет право получать пенсию и прочие привилегии граждан России, существующих на этом свете.

Самое забавное, что на судебное заседание приходил представитель ритуальной фирмы и требовал с Кирюшкина денег за осуществленное захоронение.

- Я решила позвонить в соцзащиту Октябрьского района, - вновь подключается к разговору супруга Владимира. - Говорю: раз так, если вы считаете моего мужа умершим, выдайте мне полагающиеся деньги на похороны. И тут выясняется, что кто-то уже написал отказ на получение этих средств!

«Кто-то идет на шаг впереди и вычеркивает меня»

Но на этом трагикомическом эпизоде история отнюдь не закончилась.

- Мы спросили в суде, куда нам теперь идти с этим решением. Нам ответили, что теперь эпоха электронной документации, и сведения из суда автоматически дойдут до всех инстанций, - рассказывает супруга Владимира.

После этого все вроде бы успокоилось. Вплоть до 2022 года Владимир пользовался своим паспортом, даже открыл по нему пенсионный вклад. Пока в один день в банке ему вдруг не сказали: ваш паспорт недействителен.

Год назад Владимир без проблем поменял в РЭО права на машину. А затем вдруг выяснилось, что права недействительны и машина, принадлежащая Кирюшкину, снята с учета в связи со смертью владельца.

Исчез Владимир Кирюшкин и из налоговой базы данных. Это выяснилось, когда он попытался заплатить налог на автотранспортное средство.

- Такое ощущение, что, в какую бы инстанцию я ни пошел, кто-то бежит на ход впереди меня и «вычеркивает из списков». Будь у меня криминальный склад ума, я бы столько сейчас наворотил! - иронизирует Владимир. - Но у меня нет таких амбиций, я законопослушный пенсионер, хочу просто уехать на дачу на все лето, вот только не могу этого сделать без машины и без прав.

Историей «заживо похороненного» заинтересовались было ток-шоу сразу на двух федеральных каналах. Но потом «дали задний ход»: мол, в деле фигурирует полиция, мы с такими не связываемся.

"Сроки давности еще не истекли"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому Владимир Кирюшкин обратился за помощью, пообещал связаться с управлением ЗАГС и всеми инстанциями, от которых зависит внесение «вычеркнутого из жизни» пенсионера в базы данных.

- История внешне выглядит анекдотично. Но она касается живого человека, который, к сожалению, вынужден был испытать из-за этого на себе множество проблем и сложностей, связанных с нашей бюрократией, и ходить доказывать, что он не мертвец. Считаю, отдельно нужно разобраться и в причинах произошедшего. Почему под именем живого человека был захоронен кто-то? Кто этот «кто-то»? Почему правоохранительные органы не установили реальную личность погибшего? Будем направлять запросы в прокуратуру, следственный комитет, сроки давности пока не истекли, - прокомментировал ситуацию парламентарий.

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