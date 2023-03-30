Яндекс Такси впервые показал подробную формулу, на основе которой строится цена на поездки в Самаре и других городах

Яндекс Такси запускает мини-сериал «Антология технологий». Серии выкладывают на YouTube. В первой подробно разбирают тему, которая всегда вызывала очень много вопросов, как у пассажиров, так и у водителей, — цену поездки.

Команда Яндекс Такси в первой серии объясняет, что сервис работает по принципу канатоходца: он постоянно балансирует между интересами пользователей и водителей. Ведь о проблемах друг друга две стороны не всегда задумываются или могут просто не знать. Пассажирам, главное, с комфортом, дешево и безопасно добраться к месту назначения. Человеку за рулем хочется больше и быстрее зарабатывать.

Для достижения баланса интересов было составлена объемная формула расчета цены поездок. В ней много переменных, которые могут изменяться ежесекундно. Например, количество машин в районе или число вызывающих такси. Более подробно обо всем, что влияет на стоимость поездок в Самаре и других городах присутствия сервиса, рассказывается в первой серии «Антологии технологий». Следующий выпуск будет посвящен безопасности поездок.

Мини-сериал будет интересен не только таксистам и пользователям. В нем разбирают участие нейросетей в работе сервиса и модели машинного обучения. Поэтому проект ориентирован еще и на увлеченных информационными технологиями. При этом все сложные темы подкрепляют примерами из жизни.

В съемках принимали участие разработчики сервиса. А между собой их интервью связывает голос рассказчика. В первой серии это актриса Ирина Горбачева.