Самарский провайдер рассказал, как интернет и телевидение изменились в 2022 году, где найти интересные сериалы и сколько будет стоить интернет

Мир меняется — телевидение остается. Фото: ru.freepik.com

Телевидение и интернет – два «крыла» досуга буквально каждой семьи. Новости, развлечения, игры, образовательные и познавательные программы, общение – найдется занятие по душе каждому от 0 до 99 лет.

Мир меняется, и телевидение с интернетом меняются тоже. Вместе с самарским интернет провайдером и оператором кабельного телевидения TELENET изучаем тренды 2022 года в этой сфере.

Фото: vecteezy.com

Присмотритесь к Востоку

В 2022 году из-за санкций в России прекратили вещание несколько телеканалов из-за рубежа. Но, как говорится, вселенная не терпит пустоты - появились другие, и сразу обрели зрительскую популярность.

В кабельной сети TELENET присутствует около 160 телеканалов, среди которых есть те, что точно помогут вам реже нажимать кнопки на пульте.

Kineko HD - телеканал азиатских сериалов из Южной Кореи, Японии и Китая. «Паразиты», «Игра в кальмара» и другие дорамы настолько впечатлили российского зрителя, что к ним хочется присмотреться повнимательнее. Что ж, к вашим услугам целый канал: драмы, детективы, комедии, мистика, исторические сериалы – вся палитра азиатского кинематографа.

Сапфир HD - телеканал популярных турецких сериалов. Буквально взорвал эфир! Мы до сих пор не можем забыть «Великолепный век», а здесь зрителей ждут десятки и сотни не менее захватывающих сюжетов, ярких эмоций и шикарных интерьеров. Основу канала составляет современный турецкий контент, прошедший тщательный отбор на эфирном телевидении в Турции и завоевавший любовь зрителей по всему миру.

TERRA — настоящий семейный развлекательно-познавательный канал. Путешествия, история, наука, дикая природа, еда, охота и рыбалка. Благодаря разнообразию жанров и тематик, телеканал TERRA привлечет интерес самой широкой аудитории почти любого возраста.

Среди новые телеканалов есть такие, от которых невозможно оторваться. Фото: vecteezy.com

Подключить эти каналы и еще 160 цифровых и 70 аналоговых можно всего за 100 рублей по акции«100 за 100 ТВ» от TELENET в первые три месяца. Далее плата составит 295 рублей в месяц. Телеканалы будут доступны на всех телевизорах в квартире. Особенно удобно, что для просмотра телевидения от TELENET вам не потребуется ТВ приставка. Кстати, чем не новогодний подарок для всей семьи?

А если вам не нужно такое разнообразие, то можно подключить 32 самых популярных новостных, музыкальных и развлекательных каналов всего за 190 рублей в месяц по тарифу «Эконом» от TELENET.

Курс на оптимизацию

2022 год показал: мы стали гораздо бережнее относиться к деньгам и присматриваться к выгодным предложениям, чтобы получить то же самое за меньшие деньги.

Вот подборка способов оптимизировать траты на ТВ и домашний интернет.

Интернет может быть действительно недорогим. Фото: vecteezy.com

Абоненты кабельного ТВ от TELENET могут смотреть до 160 цифровых и 70 аналоговых каналов всего за 270 рублей в месяц по акции «Год дешевле».

Если вам нужен и интернет, и ТВ, обратите внимание на особую новогоднюю акцию «TELENET 444». Домашний интернет + до 160 цифровых за 444 рубля в месяц.

А если вам нужен только интернет – взгляните на самый экономичный тариф 50 Мбит/с за 200 рублей в месяц. Никаких скрытых условий и промо-периода. Это тариф «Простой» для новых клиентов TELENET.

Кстати, еще есть интернет уже на скорости 100 Мбит/с за 100 рублей в месяц с 1 по 3 месяц использования по акции «100 по 100. Интернет». С 4 месяца включается тариф «Лаконичный» за 470 рублей.

Также у Теленет имеется линейка сверхскоростных тарифов и акций от 200 Мбит/с до 700 Мбит/с по выгодным ценам.

Круглосуточная поддержка провайдера очень важна для пользователей. Фото: vecteezy.com

Ну, и главный тренд остается неизменным: доступные цены, местная круглосуточная техподдержка и бесплатное подключение!

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