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Самара вошла в ТОП-5 городов-миллионников, в которых сильнее всего упал спрос на новостройки — за год популярность квартир от застройщика снизилась на 53,9%. Такие подсчеты обнародовали эксперты популярного портала объявлений. В то же время Минфин анонсировал отказ от льготной ипотеки с господдержкой уже с начала 2023 года. Не останутся ли после этого свежие ЖК совсем без новоселов?

Узнали у экспертов рынка недвижимости и сервиса Домклик от Сбера, что ждет рынок новостроек в Самаре после рекордного падения спроса и стоит ли спешить с ипотекой до Нового года.

Цены разворачиваются лицом к покупателю

На начало декабря на сервисе Домклик было выставлено на продажу более 4,7 тысячи квартир в новостройках. При этом ипотеку с господдержкой от Сбера на такие объекты здесь же, на портале, можно оформить по ставке от 6,7%.

Несмотря на большой объем предложений и привлекательные ставки спрос на жилье во вновь построенных домах со стороны покупателей сильно снизился. Во многом повинны в этом оказались цены — стоимость новостроек в Самаре с начала года выросла практически в два раза. Несмотря на почти полное отсутствие продаж застройщики весь год упорно держали прайсы на высоком уровне. Но в последнее время эксперты рынка отмечают: цены на новостройки постепенно пошли вниз.

- Пока снижение цен застройщики подают как акции и скидки, например, сейчас можно прогнозировать многочисленные новогодние спецпредложения, - рассказала журналисту «КП» руководитель агентства недвижимости «Огни Самары», член Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина. - Но в целом тренд понятен — ценовая политика застройщика разворачивается лицом к покупателю. В то же время вряд ли можно рассчитывать на слишком сильное снижение цен, особенно если речь идет не о проектах массовой застройки на окраинах, а о центральных локациях. В Самаре по-прежнему сохраняется дефицит качественных новостроек, поэтому существенного обвала цен ждать не стоит.

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«Не откладывайте решение жилищных вопросов»

После того, как власти объявили о предполагаемом завершении программы ипотеки с господдержкой в 2023 году, многие самарцы призадумались — а может, стоит ускориться, чтобы успеть оформить ипотечный заем по привлекательной ставке? Или, напротив, лучше подождать, пока цены на новостройки снизятся, и выгадать за счет этого? Эксперты говорят однозначно — ориентироваться стоит в первую очередь на конкретную жизненную ситуацию и конкретные потребности.

- Любой вопрос, связанный с недвижимостью, всегда стоит решать, исходя из своих жилищных задач в данный момент, - отмечает Юлия Овечкина. - Если ожидается пополнение в семье или, напротив, нужно разъехаться с подросшими детьми, то решать эту задачу нужно здесь и сейчас, не дожидаясь, пока понравившаяся вам квартира подешевеет или ставки по ипотеке упадут. Причем нужно учитывать, что несмотря на ипотеку с господдержкой даже сейчас покупка квартиры в новостройке — не всегда самый выгодный вариант. Нередко выгоднее бывает взять вторичную квартиру по соседству, особенно когда речь идет о районах массовой застройки. Даже с учетом более высокой процентной ставки на вторичку. Зато покупатель экономит на ремонте и съемном жилье, пока его квартира строится.

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Что будет дальше

Чем привлекала покупателей ипотека с господдержкой, помимо доступной ставки? Тем, что она не предъявляла заемщикам каких-то особых требований вроде обязательного наличия детей или определенной профессии. Скорее всего, новых льготных программ такого же широкого спектра действия ждать не стоит. На смену ипотеке с господдержкой, полагают эксперты, придут «узкие» программы жилищных кредитов с привлекательными условиями для определенных категорий новоселов — по образцу IT-ипотеки или популярной «Семейной». Напомним, последняя позволяет семьям с детьми построить или приобрести жилье по ставке от 5,3% годовых. Эта программа будет действовать как минимум до конца 2023 года.

Кстати, как показывает опыт последних лет, ставки по ипотечным программам для конкретных категорий новоселов оказываются ниже, чем у той же ипотеки с господдержкой «для всех и каждого». Так что паниковать, если ее действительно заменят другими вариантами льготных кредитов, точно не стоит.

- Ипотека остается доступной, мы видим стабилизацию цен на недвижимость на региональных рынках, - отметил недавно глава Сбера Герман Греф.

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