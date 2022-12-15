Собрать новогодний стол на тысячу рублей - непростая задача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только первая снежинка коснулась самарской земли, как волжане ринулись готовиться к наступающему Новому году. Подарки, новогодние украшения, зимние развлечения, праздничное застолье — кошельки худеют на глазах. Журналисты «КП-Самара» решили провести эксперимент и выяснить, как накрыть новогодний стол в Самаре на тысячу рублей, на три тысячи и на пять тысяч. Сходили в магазин и рассказали, как собрать сытный новогодний стол на тысячу рублей в Самаре в декабре 2022.

Заглянув на ближайший рынок поняли: закупаться здесь – удовольствие недешевое. Поэтому отправились в супермаркет эконом-класса. Алкоголь в тележку тоже брать не стали – здесь предпочтения у всех разные, поэтому бутылочку шампанского каждый сможет выбрать для себя сам. Остановились на классическом варианте новогодних блюд, все продукты были рассчитаны на четырех персон. И вот что из этого вышло.

Вот столько продуктов для новогоднего стола можно купить на тысячу рублей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В САМАРЕ НА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

На первый взгляд задача кажется невыполнимой, но эксперимент показал обратное. Продуктовая тележка выглядит не так уж и грустно. Накормить домочадцев или гостей будет вполне реально. На такой бюджет удастся приготовить ароматное и сытное горячее блюдо, бутерброды и традиционный салат. Денег, кстати, хватило даже на мандарины и сладкую газировку.

Меню:

Куриные голени с картошкой в духовке

Бутерброды со шпротами и свежим огурцом

Салат оливье (классический)

Мандарины

Лимонад

Сумма получилась не такая уж большая Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Список продуктов можно подглядеть в чеке. Большинство товаров были куплены с приятными скидками. Общая стоимость тележки составила 1031 рубль.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В САМАРЕ НА ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Такая сумма в кошельке явно придала больше уверенности и удовольствия от прогулки по продовольственному лабиринту. Позиции в меню значительно выросли. Голени мы заменили на филе, а вместо шпрот решили украсить зимнее пиршество бутербродами с красной рыбой и творожным сыром. Не забыли и про классику, проверенную временем, — селедку под шубой. На десерт ассорти фруктов и большой торт.

На три тысячи уже можно выбрать побольше вкусного Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Меню:

Картошка по-французски

Бутерброды с красной рыбой и творожным сыром

Салат оливье (классический)

Салат селедка под шубой

Нарезка копченой колбасы и сыра

Фруктовое и овощное ассорти

Cola и яблочный сок

Продукты для приготовления блюд обошлись в 3124 рубля.

Чек получился внушительным Фото: Анастасия ЗУБКОВА

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В САМАРЕ НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

А точнее — 4198 рублей. Здесь полет фантазий иссяк. Тележку наполнили ананасы. Правда, найти их удалось только в консервированном виде, за две банки пришлось отдать 359 рублей. Еще 713 рублей ушли на красную икру и тарталетки. Здесь уже сама судьба велела.

На пять тысяч можно полакомиться ананасами и красной икрой Фото: Анастасия ЗУБКОВА

На оставшиеся (округлим) 800 рублей можно купить бутылочку хорошего шампанского, чтобы в бой курантов загадать самое заветное желание, написать его на клочке бумажки и погрузить в волшебные новогодние пузырьки.