Теплоэнергетики рассказали про инновационные технологии в своей работе

Телеуправляемый диагностический комплекс проводит диагностику внутри выведенной в ремонт тепловой сети.

Лаборатория – «глаза и уши» технического руководства «Т Плюс»

Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» в этом году исполняется 60 лет. Сотрудники лаборатории говорят, что их подразделение – это, своего рода, «глаза и уши» технического руководства энергокомпании. От эффективности их обследований во многом зависит качество и надежность работы эксплуатируемого оборудования. Ведь именно сотрудники лаборатории могут дать экспертное заключение о техническом состоянии теплотрассы или энергокотла, изучив деталь или фрагмент агрегата. И от этой оценки будет зависеть, можно ли продолжать эксплуатировать данное оборудование, или необходимо в ближайшее время произвести его ремонт или замену.

Начальник центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» Александр Юрьев – ровесник подразделения, в этом году он также отмечает свое 60-летие. По его словам, в подразделении сегодня трудятся 30 специалистов, представители есть во всех городах присутствия Самарского филиала.

- Только за прошедший год наша лаборатория проконтролировала свыше 6 тысяч сварных соединений на предприятиях компании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Это достаточно большая цифра. Также помимо сварных соединений мы выполняем проверку трубопроводов, сосудов, элементов различных агрегатов… Это еще порядка 2,5 тысяч заключений в год. И все это касательно лишь неразрушающего контроля, - оценивает масштабы работы Александр Юрьев.

Работа на разрыв. Как определить скрытые дефекты металла?

Специалисты лаборатории проводят диагностику по трем направлениям: неразрушающему и разрушающему контролю, а также контролю сварных соединений. Отыскать скрытые дефекты металла, оценить степень надежности соединения – все это задачки для сложных высокоточных приборов. Пожалуй, самый простой из них, по словам Андрея Машкова, главного специалиста Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» – микроскоп.

- Высокоточный микроскоп позволяет нам на любом привезенном в лабораторию образце увидеть микроструктуру металла. С его помощью мы определяем, с какой поверхности, наружной или внутренней, началось повреждение металла. Как и вследствие чего появились трещины на образце.

На основе заключений сотрудников лаборатории делаются важные выводы, помогающие минимизировать риски и избежать в дальнейшем подобных повреждений. Отметим, что для достижения высокой точности результатов здесь прибегают к нескольким видам обследований. Например, металл не только изучают под микроскопом, но и проверяют на прочность. Для этого, рассказывает Татьяна Ковыдина, инженер Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс», используют специальные разрывные методы.

- На специальном технологическом оборудовании мы размещаем образец металла. Растягивая образец в разные стороны, мы смотрим, какую нагрузку он сможет выдержать. А дальше делаем выводы: какая у него прочность и сколько он в дальнейшем простоит. Соответствует ли он нормативам или нет. Если он не соответствует, значит, он подлежит замене.

Новое слово в диагностике тепловых сетей

Вот уже 60 лет сотрудники Лаборатории следят за техническим состоянием оборудования, при этом постоянно увеличивая число инструментов и методов диагностики. Так, два последних года в деле обследования тепловых сетей самарским энергетикам помогает телеуправляемый диагностический комплекс. Этот робот отечественного производства, он разработан учеными из Санкт-Петербурга.

Комплекс помещается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети. С помощью метода переменного намагничивания он определяет толщину стенок трубы, выявляя участки коммуникаций, которые требуют ремонта в первую очередь. Дистанционно им управляет дефектоскопист. Он выезжает на ремонтный участок с автолабораторией, в которой располагается оборудование, необходимое для обеспечения подземного путешествия робота-диагноста. Также комплекс оснащен камерой, так что дефектоскопист может изучать состояние трубы и визуально.

По итогам обследования энергетики получают карту дефектов, оценивают, следует ли проводить замену локальных участков трубопровода. За одно погружение робот может обследовать до 300 метров теплосети, двигаясь со скоростью 40 метров в час.

Такой телеуправляемый диагностический комплекс просто необходим при обследовании участков теплотрасс под железнодорожными путями, трамвайными рельсами, на сложных рельефах местности.

И зима – горячая пора

Основные объемы по диагностике оборудования специалисты лаборатории выполняют в межотопительный период - летом. В особенности это касается теплосетевой инфраструктуры, которую можно выводить из работы только в теплое время года.

Но и сейчас, зимой, когда подразделение отмечает свой юбилей, работы не меньше. Ежедневно проводятся плановые обследования оборудования, которое не находится в данный момент в эксплуатации. Сотрудники Центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» вот уже 60 лет делают все, чтобы в домах жителей региона круглый год царил уют и комфорт.