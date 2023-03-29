«Наши мужчины поют не только голосом, но и душой»: песня бойца СВО покорила самарцев

Песня называется «Родина». Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Видит Бог, я этому рад, что я - воин. Я - русский солдат», - с этих слов начинается песня Георгия Середкина, обычного российского солдата с передовой. Мужчина назвал свою композицию просто – «Родина».

«Музыка за душу берет»

В свободное время Георгий Середкин любил слушать патриотические песни. В один момент боец подумал – а почему бы не написать самому? И написал. Песня «Родина» тут же нашла своих слушателей.

«За душу берет! Тронула до глубины души», «В окопах все ближе – и Бог, и правда. Поэтому такие пронзительные и глубокие слова. Автору нужно выступать перед солдатами, а когда все закончится, перед мирным, чтобы знали, как тяжело было там» - пишут фанаты под клипом Георгия.

Автор и исполнитель признается – такие комментарии очень мотивируют.

- Я очень рад, что мое творчество нравится нашим ребятам, что все поддерживают, - поделился Георгий.

«Поют песни не голосом, а душой»

Председатель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина называет такое творчество окопным. Его отличает то, что песни поют не только голосом.

- Наши мужчины поют песни не только голосом, а всей душой, пропевая каждое слово и вкладывая в него огромный смысл, - уверена Екатерина Колотовкина.

Георгий Середкин сейчас записывает диск со своими песнями, а в будущем его выступление можно будет услышать вживую. Сейчас в Комитете семей воинов Отечества планируют концертную программу и ищут еще творческих солдат, чтобы объединить их песни в один проект. Он будет называться «Окопное творчество второй гвардейской общевойсковой армии».