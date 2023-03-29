Ужин с Моцартом и беседа с Цоем: самарцы рассказали, с какими историческими личностями хотели бы встретиться

Наш корреспондент отправилась на набережную, чтобы поговорить с самарцами. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Представьте, что у вас появился шанс поговорить с абсолютно любым человеком. О чем бы вы говорили, о чем спрашивали бы? Может быть, вы хотели бы поужинать с Мэрилин Монро или поговорить о литературе с Александром Пушкиным?

Мы вышли с этими вопросами на улицы Самары и узнали у горожан, а с кем они бы хотели встретиться.

Культурные самарцы

Самарская погода радует в последнее время радует. А куда все идут гулять, когда хорошая погода? Конечно, на набережную. Туда отправились и мы.

Первой нам повстречалась милая дама серебряного возраста, которая нас очень удивила.

- Я бы очень хотела встретиться с академиком Лихачевым, - улыбнулась самарчанка. – Это очень интеллигентный человек, очень образованный, умный. Хочется встречаться с умными людьми. Какой вопрос бы я ему задала? Что творится с нашей литературой?

Стильная и яркая самарчанка, которая повстречалась нам следом, тоже долго не размышляла.

- С Александром Сергеевичем Пушкиным, - уверенно заявила она. - Просто потому что мне очень нравятся его произведения, нравится, как он пишет.

Классика для молодежи

Мы ждали, что будет много музыкантов, но совсем не тех, которых называли горожане. Особенно удивили молодые самарцы.

- Я бы спросил у Моцарта, как он начал сочинять музыку, откуда черпал вдохновение, - уверенно ответил на наш вопрос молодой самарец.

- Если выбирать музыкантов, то с Виктором Цоем, - заявил нам мужчина, которого мы заметили на лавочке. – Хотел бы с ним поговорить о музыке, я – фанат группы «Кино».

А с кем из исторических личностей вы хотели бы встретиться? Присоединяйтесь к обсуждению!