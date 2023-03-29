Ужин с Моцартом и беседа с Цоем: самарцы рассказали, с какими историческими личностями хотели бы встретиться

Наш корреспондент отправилась на набережную, чтобы поговорить с самарцами.
Фото: Анастасия ЗУБКОВА
Представьте, что у вас появился шанс поговорить с абсолютно любым человеком. О чем бы вы говорили, о чем спрашивали бы? Может быть, вы хотели бы поужинать с Мэрилин Монро или поговорить о литературе с Александром Пушкиным?
Мы вышли с этими вопросами на улицы Самары и узнали у горожан, а с кем они бы хотели встретиться.
Самарская погода радует в последнее время радует. А куда все идут гулять, когда хорошая погода? Конечно, на набережную. Туда отправились и мы.
Первой нам повстречалась милая дама серебряного возраста, которая нас очень удивила.
- Я бы очень хотела встретиться с академиком Лихачевым, - улыбнулась самарчанка. – Это очень интеллигентный человек, очень образованный, умный. Хочется встречаться с умными людьми. Какой вопрос бы я ему задала? Что творится с нашей литературой?
Стильная и яркая самарчанка, которая повстречалась нам следом, тоже долго не размышляла.
- С Александром Сергеевичем Пушкиным, - уверенно заявила она. - Просто потому что мне очень нравятся его произведения, нравится, как он пишет.
Мы ждали, что будет много музыкантов, но совсем не тех, которых называли горожане. Особенно удивили молодые самарцы.
- Я бы спросил у Моцарта, как он начал сочинять музыку, откуда черпал вдохновение, - уверенно ответил на наш вопрос молодой самарец.
- Если выбирать музыкантов, то с Виктором Цоем, - заявил нам мужчина, которого мы заметили на лавочке. – Хотел бы с ним поговорить о музыке, я – фанат группы «Кино».
А с кем из исторических личностей вы хотели бы встретиться? Присоединяйтесь к обсуждению!