ТОП-10 спектаклей самарского театра драмы, на которые можно сходить по Пушкинской карте

Купить билеты в театр драмы можно по Пушкинской карте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект «Пушкинская карта», призванный сделать посещение культурных мероприятий более доступным для молодежи, начал работать с 1 сентября 2021 года. За это время юные театралы смогли увидеть множество постановок Самарского академического театра драма им. М. Горького.

- В 2022 году по программе «Пушкинская карта» самарский драмтеатр театр посетило более 20 тысяч самарских школьников и студентов, - рассказывает директор САТД им. М. Горького Сергей Филиппов. – Сейчас в репертуаре 18 спектаклей, которые молодые люди могут посмотреть на деньги, выделяемые государством.

С началом театрального сезона количество «пушкинистов» выросло с 11 до 20 процентов, к декабрю их стало еще больше – 24 процента от общего количества посетителей театра. За январь и февраль 2023-го года более 7 тысяч молодых людей уже купили билеты в самарскую драму по Пушке.

В марте к общему списку спектаклей по Пушкинской карте добавилось еще два – январская премьера «Фредерик, или Бульвар преступлений» в режиссерской постановке Сергея Морозова и спектакль «Папа» главного режиссера драмтеатра Михаила Лебедева. В апреле состоится премьера спектакля «Мюнхгаузен», который рекомендован для семейного просмотра, а в июне театр встретит зрителей премьерой спектакля «Мертвые души». Оба будут доступны по Пушкинской карте.

Рассказываем о десяти спектаклях самарской драмы, которые особенно популярны у держателей Пушки.

«Завтра была война». Фото: Предоставлено "КП"

«Завтра была война» (16+)

Спектакль по произведению Бориса Васильева. Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они упоенно воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, хулиганят и дерзят, но кажутся совсем еще детьми...

«И никого не стало».

«И никого не стало» (16+)

Постановка по роману Агаты Кристи. Что может произойти с десятью абсолютно незнакомыми людьми, оказавшимися запертыми на острове? Тайны, подозрения, животный страх и встреча со смертью - все это предстоит пройти героям этой истории.

«Полет над гнездом кукушки».

«Полет над гнездом кукушки» (16+)

Роман Кена Кизи - культовое произведение. А снятый по нему и получивший пять «Оскаров» фильм Милоша Формана сделал его поистине легендой. Психиатрическая лечебница, в которой происходит все действие, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными.

«Алые паруса».

«Алые Паруса» (12+)

Эта музыкальная феерия по повести Александра Грина возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса все-таки случаются.

«Тартюф». Фото: Предоставлено "КП"

«Тартюф» (16+)

«Тартюф» – та самая интерпретация классики, о которой многие мечтают: с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актерскими работами.\

«Все любят Памелу».

«Все любят Памелу» (16+)

Шайка мошенников, спасаясь от полиции, забирается в дом к одинокой старушке Памеле, которую все в округе считают чокнутой. Обрадовавшись гостям, Памела принимает их как родных. Ее новые знакомые рассчитывают отсидеться в укрытии лишь пару дней, но они даже не подозревают, с кем свела их судьба.

«Вот так и живем».

«Вот так и живём» (16+)

Спектакль по рассказам В.М.Шукшина. Какие его герои, такие и его сюжеты. Они просты и очень понятны, но одновременно глубоки и многогранны. Тема отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой всегда будет актуальной и волнующей.

«Странная миссис Сэвидж».

«Странная миссис Сэвидж» (16+)

Богатую вдову трое ее приемных детей из мести помещают в психиатрическую больницу «Тихая обитель», чтобы узнать, куда она спрятала, доставшиеся ей от покойного мужа, миллионы. Она же водит за нос своих опекунов и переосмысливает собственную жизнь.

«Корсиканка».

«Корсиканка» (16+)

Действие происходит в 1819 году на острове Святой Елены. Добровольно сдавшись англичанам, французский император Наполеон Бонапарт оказывается пленником. Он вынужден жить в унизительных условиях под охраной, в изгнании и одиночестве влачить свое существование, забыв о том, что некогда он был великим Наполеоном.

«Амадеус».

«Амадеус» (16+)

В пьесе Питера Шеффера «Амадеус» одно из главных действующих лиц - музыка.

Сальери – первый придворный капельмейстер Вены, прославленный педагог, проживает лучшие годы своей музыкальной карьеры при императоре Иосифе II. Но, внезапно, у него появляется конкурент – взбалмошный, непристойный Моцарт, который с ребяческой легкостью творит шедевры музыкального искусства, озаренный божественным даром. И зависть начинает разъедать душу Сальери.