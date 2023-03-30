Клещи в регионе уже проснулись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области в марте 2023 года из-за раннего потепления клещи активизировались раньше обычного. Снег почти сошел, а температура воздуха днем доходила до +17 градусов. При таких условиях эти насекомые уже выходят на охоту. Рассказываем все о клещах в Самарской области в 2023 году, в том числе о том, как защититься от укусов.

Чем опасны клещи

Клещи являются переносчиками многих болезней, самая опасная из которых - клещевой вирусный энцефалит. Заражение происходит через укус насекомого. Недуг поражает нервную систему и может привести к летальному исходу. От клеща также можно заразиться боррелиозом, Крымской геморрагической лихорадкой, туляремией и другими опасными болезнями.

Как защититься от клещей в Самарской области в 2023 году

На днях областной Роспотребнадзор сообщил, что почти 4,5 тыс. гектаров подвергнут акарицидной (противоклещевой) обработке. Это, однако, не отменяет личных мер предосторожности.

Чтобы защититься от клещей необходимо:

- надевать закрытую одежду из светлой однотонной ткани. Рукава должны быть длинными и плотно прилегающими к запястьям, а брючины заправлены в носки. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в штаны. Обязательны головные уборы.

- обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

- проводить само- и взаимоосмотры на наличие клещей на теле и одежде минимум раз в час.

- на природе лучше избегать затемненных влажных участков с густой растительностью, не залезать на деревья. Клещи также любят лесные обочины и тропы. Для прогулок лучше выбирать открытые участки, освещенные солнцем.

Для людей, работа которых связана с длительным пребыванием в лесах и парках, рекомендуют профилактические прививки.

Что делать, если укусил клещ

Если после прогулки в лесу вы обнаружили на себе клеща, то прежде всего его надо удалить. Идеально это сделать в травматологическом пункте, но можно и самому. Для этого нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело членистоногого вокруг оси и извлечь его из кожи. Место укуса необходимо продезинфицировать спиртом, йодом или любым пригодным для этих целей средством, например, одеколоном. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Снятого с себя клеща нужно привезти в Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области на проезде Митирева, 1 в Самаре. Медучреждение принимает материал с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.30, обед - с 13.00 до 14.00. Справки по телефону: 8(846) 273-81-66.

В Тольятти укушенных клещами принимают в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области на Московском проспекте, 19. Прием и исследование материала проводят с понедельника по четверг с 09.00 до 15.00, в пятницу - с 09.00 до 11.00, обед - с 13.00 до 14.00. Телефон: 8(8482)37-36-31.

В течение двух недель - инкубационного периода - необходимо наблюдать за своей кожей и измерять температуру тела.