Попросил подвезти и набросился сзади: 52-летний самарец окажется на скамье подсудимых за убийство 28-летней давности

Преступление было совершено в 1995 году, однако поставить точку в расследовании удалось только сейчас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи поставили точку в жестоком преступлении, которое произошло в Самаре 28 лет назад. Тогда неизвестные зверски расправились с одним из местных жителей. Мужчину душили, избивали, а после ограбили. Расследование затормозилось на долгое время, вплоть до 2023 года. А недавно страшная правда всплыла наружу.

Остановили машину и попросили подвезти

Эта история произошла в марте 1995 года в поселке Мехзавод. Местные жители – как выяснится позднее, обвиняемый и его знакомый – остановили машину и попросили водителя подвезти их до дома. Взамен за услугу они предложили денег. Ничего не подозревающий мужчина согласился.

– Во время поездки пассажиры под вымышленным предлогом попросили водителя остановиться. После этого обвиняемый вместе со знакомым сел на заднее сиденье за водительским местом и начал душить мужчину, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Осознав, что жертва перестала вырываться, мужчины забросили его в багажник и увезли в безлюдное место. Там истязания продолжились: пострадавший получил множество ударов по жизненно важным органам.

Расправившись с водителем, нападавшие забрали принадлежавшие ему вещи и скрылись с места преступления на его же машине. Позднее они бросили автомобиль в одном из дворов Кировского района.

Раскрыть преступление помогло психофизиологическое исследование

Следователям долго не удавалось пролить свет на события 1995 года – тогда не было технической возможности для проведения ряда экспертных исследований. Однако недавно им удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Им оказался 52-летний житель губернии.

– Современные образцы криминалистической техники выявили соответствие микроволокон, изъятых с элементов одежды потерпевшего, образцам, взятым с одежды обвиняемого. Значительную роль в раскрытии преступления также сыграло проведение психофизиологического исследования в отношении обвиняемого, – пояснили в региональном СУ СК.

В отношении обвиняемого возбудили несколько уголовных дел по статьям: 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего), 125.1 УК РСФСР (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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