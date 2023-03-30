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30 марта 2023 12:30

23 собак заперли в однушке на десять лет. Вот что они сделали с квартирой

Появились фото из квартиры на Бубнова в Самаре, в которой десять лет держали взаперти 23 собак
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
двадцать собак десять лет провели запертыми в квартире

двадцать собак десять лет провели запертыми в квартире

Фото: Наталья АРТЯКОВА

28 марта 2023 года судебные приставы освободили однокомнатную квартиру на Бубнова, 8б в Самаре от двадцати дворовых псов, которых заперли там на десять лет. Все эти годы соседи «сердобольной» пенсионерки Галины, которая развела псарню в своей однушке, жаловались на едкий запах собачьих экскрементов и постоянный лай. Журналист «КП-Самара» попала в квартиру Галины. Показываем, что натворила собачья стая за десять лет заточения в четырех стенах.

От ремонта практически ничего не осталось

От ремонта практически ничего не осталось

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Напомним, примерно десять лет назад дочь пенсионерки Светлана взяла на передержку девять щенков, но в дальнейшем собак у нее так и не забрали. Женщина пробовала их пристраивать в добрые руки, но все оказалось тщетно. Выбросить щенков на улицу у семьи не поднялась рука, а на стерилизацию не было средств. Пенсионерке Галине было тяжело выводить целую стаю на прогулку на улицу. В результате псы все свои «дела» делали прямо в однокомнатной квартире. А спустя десять лет псарня и вовсе увеличилась до 23 голов.

Пока собак выносили из квартиры, они от страха делали "дела" прямо на пол

Пока собак выносили из квартиры, они от страха делали "дела" прямо на пол

Фото: Наталья АРТЯКОВА

- На протяжении семи лет мы не можем спокойно жить в этом доме – постоянный лай, весь подъезд провонял собаками. На замечания Галина реагирует очень агрессивно, мы жаловались везде, в том году суд встал на нашу сторону и постановил освободить жилплощадь от всех животных, - рассказывают соседи собачницы.

В тазах замоченные в белизне тряпки

В тазах замоченные в белизне тряпки

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Казалось бы, наконец-то жильцы смогут вздохнуть свободно. Забрать всех собак в питомник на пожизненное содержание согласился ветцентр «ФлагмаВет». Однако Галина и ее дочь Светлана категорически отказались отдавать своих собак, которые ни разу не видели улицы и других людей, зооволонтерам.

- Это живодерня, я заберу всех собак сама. Мы планируем купить дачу и в дальнейшем отвезти всех псов туда, - уверяла Светлана.

Ванная комната не убиралась десятилетиями

Ванная комната не убиралась десятилетиями

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Женщины и двое детей Светланы по одному выносили из квартиры напуганных собак. Приставы, соседи и служба отлова смотрели на это действо на протяжении полутора часов. От страха собаки ходили под себя, заливая и оставляя на полу в квартире и в общем коридоре «мины». Запах из открытой квартиры заставлял людей утыкаться в ладони и носовые платки, от жуткого смрада слезились глаза.

- По решению суда квартира должна быть освобождена от всех животных, но там не прописано, что собак нужно обязательно передать ветцентру, - объясняют приставы

Собаки сгрызли всю мебель и двери

Собаки сгрызли всю мебель и двери

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Светлана и Галина воспользовались этим и вынесли собак сами, пытаясь буквально запихнуть крупных псов в легковушку. Когда это не удалось, женщины вызвали зоотакси и отправили некоторых собак на нем. Животные поехали в поселок Управленческий, где у Светланы в собственности комната в общежитии. Судебные приставы уже наслышаны про этот адрес на улице Крайней, ведь этих же собак уже «выселяли» оттуда из-за жалоб соседей по общежитию.

- Сейчас их оттуда выгонят, и она опять их сюда привезет, - опасаются жители дома на Бубнова, 8б.

И эти выводы небезосновательны, ведь такое действительно может произойти. Светлана несколько раз уточняла у стоящих в дверях судебных приставов об исполнении судебного акта. Женщина понимала, что ей нужно лишь показать пустую квартиру, провести санобработку и тогда приставы оставят их в покое.

- В этом случае, жильцы вправе подать новый иск и тогда исполнительное производство будет возобновлено, и мы снова приедем в квартиру Галины. Однако для того, чтобы им вообще запретили держать здесь животных, нужно подавать новый иск в суд и начинать всю борьбу сначала, - объяснили присутствующим исполнители судебного решения.

Запах из квартиры Галины был слышен на весь подъезд

Запах из квартиры Галины был слышен на весь подъезд

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Когда квартиру полностью освободили от животных, судебные приставы смогли зайти внутрь, чтобы проверить, всех ли собак забрали. В квартире не было напольного покрытия, а бетон был желтого оттенка от десятилетних испражнений псов. Двери и косяки сгрызены, окна нараспашку, чтобы хоть немного проветрить помещение. Мебели в квартире тоже практически не было, на полу в ванной в тазах в белизне замачивались тряпки, а ванную уже давно не чистили от грязи.

- Сама Галина тут не ночует уже давно, только приходит покормить своих псов. Я видел, как она открывает дверь и бросает им пакет с костями, а потом закрывает их и уходит. Жуткое зрелище, конечно, - говорит сосед из смежной квартиры. – У соседа снизу вообще по углам по обоям желтизна просочилась, а у меня нужно полностью ремонт делать – все провоняло, даже линолеум.

Пройдя по однокомнатной квартире, где десять лет жили собаки, приставы зафиксировали исполнение судебного решения и вместе с участковым и хозяйкой однушки подписали протокол. Дальнейшая судьба псов из квартиры на Бубнова, 8б пока неизвестна. Соседи надеются, что больше Галина и Светлана не привезут псов сюда. Волонтеры «ФлагманВет» больше переживают за самих собак. Животные нуждаются в вакцинации и обязательной стерилизации, ведь никто не знает, сколько еще щенков они успеют наплодить за свою не такую уж и длинную собачью жизнь.

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