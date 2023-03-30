23 собак заперли в однушке на десять лет. Вот что они сделали с квартирой

двадцать собак десять лет провели запертыми в квартире Фото: Наталья АРТЯКОВА

28 марта 2023 года судебные приставы освободили однокомнатную квартиру на Бубнова, 8б в Самаре от двадцати дворовых псов, которых заперли там на десять лет. Все эти годы соседи «сердобольной» пенсионерки Галины, которая развела псарню в своей однушке, жаловались на едкий запах собачьих экскрементов и постоянный лай. Журналист «КП-Самара» попала в квартиру Галины. Показываем, что натворила собачья стая за десять лет заточения в четырех стенах.

От ремонта практически ничего не осталось Фото: Наталья АРТЯКОВА

Напомним, примерно десять лет назад дочь пенсионерки Светлана взяла на передержку девять щенков, но в дальнейшем собак у нее так и не забрали. Женщина пробовала их пристраивать в добрые руки, но все оказалось тщетно. Выбросить щенков на улицу у семьи не поднялась рука, а на стерилизацию не было средств. Пенсионерке Галине было тяжело выводить целую стаю на прогулку на улицу. В результате псы все свои «дела» делали прямо в однокомнатной квартире. А спустя десять лет псарня и вовсе увеличилась до 23 голов.

Пока собак выносили из квартиры, они от страха делали "дела" прямо на пол Фото: Наталья АРТЯКОВА

- На протяжении семи лет мы не можем спокойно жить в этом доме – постоянный лай, весь подъезд провонял собаками. На замечания Галина реагирует очень агрессивно, мы жаловались везде, в том году суд встал на нашу сторону и постановил освободить жилплощадь от всех животных, - рассказывают соседи собачницы.

В тазах замоченные в белизне тряпки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Казалось бы, наконец-то жильцы смогут вздохнуть свободно. Забрать всех собак в питомник на пожизненное содержание согласился ветцентр «ФлагмаВет». Однако Галина и ее дочь Светлана категорически отказались отдавать своих собак, которые ни разу не видели улицы и других людей, зооволонтерам.

- Это живодерня, я заберу всех собак сама. Мы планируем купить дачу и в дальнейшем отвезти всех псов туда, - уверяла Светлана.

Ванная комната не убиралась десятилетиями Фото: Наталья АРТЯКОВА

Женщины и двое детей Светланы по одному выносили из квартиры напуганных собак. Приставы, соседи и служба отлова смотрели на это действо на протяжении полутора часов. От страха собаки ходили под себя, заливая и оставляя на полу в квартире и в общем коридоре «мины». Запах из открытой квартиры заставлял людей утыкаться в ладони и носовые платки, от жуткого смрада слезились глаза.

- По решению суда квартира должна быть освобождена от всех животных, но там не прописано, что собак нужно обязательно передать ветцентру, - объясняют приставы

Собаки сгрызли всю мебель и двери Фото: Наталья АРТЯКОВА

Светлана и Галина воспользовались этим и вынесли собак сами, пытаясь буквально запихнуть крупных псов в легковушку. Когда это не удалось, женщины вызвали зоотакси и отправили некоторых собак на нем. Животные поехали в поселок Управленческий, где у Светланы в собственности комната в общежитии. Судебные приставы уже наслышаны про этот адрес на улице Крайней, ведь этих же собак уже «выселяли» оттуда из-за жалоб соседей по общежитию.

- Сейчас их оттуда выгонят, и она опять их сюда привезет, - опасаются жители дома на Бубнова, 8б.

И эти выводы небезосновательны, ведь такое действительно может произойти. Светлана несколько раз уточняла у стоящих в дверях судебных приставов об исполнении судебного акта. Женщина понимала, что ей нужно лишь показать пустую квартиру, провести санобработку и тогда приставы оставят их в покое.

- В этом случае, жильцы вправе подать новый иск и тогда исполнительное производство будет возобновлено, и мы снова приедем в квартиру Галины. Однако для того, чтобы им вообще запретили держать здесь животных, нужно подавать новый иск в суд и начинать всю борьбу сначала, - объяснили присутствующим исполнители судебного решения.

Запах из квартиры Галины был слышен на весь подъезд Фото: Наталья АРТЯКОВА

Когда квартиру полностью освободили от животных, судебные приставы смогли зайти внутрь, чтобы проверить, всех ли собак забрали. В квартире не было напольного покрытия, а бетон был желтого оттенка от десятилетних испражнений псов. Двери и косяки сгрызены, окна нараспашку, чтобы хоть немного проветрить помещение. Мебели в квартире тоже практически не было, на полу в ванной в тазах в белизне замачивались тряпки, а ванную уже давно не чистили от грязи.

- Сама Галина тут не ночует уже давно, только приходит покормить своих псов. Я видел, как она открывает дверь и бросает им пакет с костями, а потом закрывает их и уходит. Жуткое зрелище, конечно, - говорит сосед из смежной квартиры. – У соседа снизу вообще по углам по обоям желтизна просочилась, а у меня нужно полностью ремонт делать – все провоняло, даже линолеум.

Пройдя по однокомнатной квартире, где десять лет жили собаки, приставы зафиксировали исполнение судебного решения и вместе с участковым и хозяйкой однушки подписали протокол. Дальнейшая судьба псов из квартиры на Бубнова, 8б пока неизвестна. Соседи надеются, что больше Галина и Светлана не привезут псов сюда. Волонтеры «ФлагманВет» больше переживают за самих собак. Животные нуждаются в вакцинации и обязательной стерилизации, ведь никто не знает, сколько еще щенков они успеют наплодить за свою не такую уж и длинную собачью жизнь.

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