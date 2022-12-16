В Самаре решили, как будет развиваться город до 2025 года

На стратегическом совете Самары проголосовали за принятие "Стратегии-2025"

Самарская городская дума приняла актуализированную «Стратегию социально-экономического развития городского округа Самара до 2025 года». Ранее документ одобрили на заседании Стратегического совета города под председательством главы муниципалитета Елены Лапушкиной.

Изменения продиктованы временем

Стратегия развития города была внедрена в 2013 году - одной из первых в стране. В ней были учтены пожелания и идеи горожан, благодаря чему она получилась успешной. Документ, над которым работали 3,5 тысячи самарцев, вошел в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Специалисты оценили качество Стратегии «Самара – 2025», концепцию устойчивого развития самарского исторического центра. Результат реализации стратегии отразился и в рейтингах - Самара вошла в топ-500 инновационных городов мира и в топ-10 городов России с лучшей экосистемой для инноваций.

Однако за прошедшие 8 лет на федеральном и региональном уровнях принят целый ряд важнейших решений, в первую очередь, о реализации национальных проектов и достижении национальных целей. Чтобы идти в ногу со временем и едином векторе развития со страной, муниципальные и региональные стратегии также должны измениться. Именно поэтому понадобилась корректировка Стратегии «Самара – 2025».

Актуализация документа проходила также как и 8 лет назад при активном участии общественности и научного сообщества.

Мы опираемся на самые современные стандарты технологии, при этом чутко прислушиваемся к людям. Безусловно, все скоординировано с национальными целями и проектами. Поскольку это реальная возможность существенно продвинуться в социально-экономическом развитии города, добиться более высоких показателей и лидерства по многим отраслям. При любых условиях стремиться к развитию города и благополучию граждан – наша с вами задача и обязанность. Стратегия должна обеспечить достойное место городского округа Самара в ряду сопоставимых по масштабу городов, - отметила Елена Лапушкина.

Участвовали жители и искусственный интеллект

Проект скорректированной Стратегии разработан администрацией Самары при взаимодействии с правительством Самарской области с участием широкого круга заинтересованных сторон и субъектов стратегического планирования: органов власти, общественных организаций, представителей бизнеса, науки, активных горожан. В работу над корректировкой Стратегии был активно включен коллектив «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева» под руководством ректора Владимира Богатырева. Научным сообществом были выполнены научно-исследовательские работы по основным стратегическим направлениям, организованы общественные обсуждения Стратегии на стратегических сессиях, круглых столах в точке кипения Университета.

При корректировке стратегии применялись две лучшие практики доказательной политики. Одна из них «Робот картограф» награждена дипломом за III место в конкурсе Счетной Палаты Российской Федерации. Технология создания цифровых профилей позволила повысить качество стратегического анализа по направлению «Пространственное развитие». С помощью технологии «Социальный эхолот» выявлены наиболее обсуждаемые темы в сетевых сообществах. Результаты легли в основу предложений по развитию гражданского общества и местного самоуправления, - рассказал Владимир Богатырев.

Кроме того, он сообщил, что корректировка и актуализация Стратегии выполнена с использованием методов экономико-статистического и экономико-математического анализа, моделирования, SWOT анализа, социологических и сравнительных исследований, экспертных оценок, анализа социальных сетей с помощью инновационных технологий искусственного интеллекта.

Новые инвестпроекты и развитие городских пространств

Всего в корректировке документа учитывались 7 направлений: социально-экономическое и демографическое развитие, пространственное развитие – градостроительство, комфортная городская среда, транспортно-логистическое развитие, развитие образования, развитие культуры, физкультура и спорт.

В Стратегии прописано, что Самара может развиваться при достижении определенных целей. Это развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики города и повышение ее конкурентоспособности, пространственное развитие и повышение качества городской среды, развитие гражданского общества и местного самоуправления.

Обновления в Стратегии позволят включить Самару в инвестиционные проекты федерального значения по развитию городских пространств, привлечь дополнительные частные инвестиции и показать всю палитру потенциальных сфер инвестирования, например, таких, как потребительский рынок или строительство.

МНЕНИЯ

Елена Лапушкина, глава городского округа Самара:

В работе над корректировкой Стратегии принимали участие представители науки, власти и бизнеса, но главное – активные жители Самары могли внести свой вклад, предложить свои идеи и видение развития города. Поэтому, на мой взгляд, принятый документ должен быть так же широко представлен самарцам. Уже прошли встречи с жителями Куйбышевского и Железнодорожного районов, на которых я представила обновленный документ, и мы смогли обсудить предложения по реализации стратегии. В ближайшее время такие встречи пройдут во всех районах города.

Владислав Зотов, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары:

Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулся мир, в том числе пандемия короновируса, кардинальная перестройка экономики в условиях внешнеэкономических санкций требуют актуализации тех решений, которые были заложены в Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

Проведенная корректировка позволила учесть произошедшие изменения, встроить муниципалитет в систему общих стратегических целей развития Российской Федерации и региона. Существенно переработаны основные составляющие Стратегии, в том числе сценарный блок и блок целеполагания, скорректированы целевые показатели развития Самары до 2025 года. Определены образ будущего города, его миссия, генеральная цель, четко обозначена система стратегических целей, приоритетов и задач развития, определен перечень проектов и муниципальных программ, необходимых для реализации Стратегии

Алексей Дегтев, председатель Самарской городской думы:

Это дорожная карта для большого города, мегаполиса, с перспективой развития, которая в течение 5 лет, несмотря на все трудности, развивалась. На сегодняшний день строим школы и сады. Благоустроено более 50 общественных пространств в Самаре, более 175 дворовых территорий. Я испытываю чувство гордости.