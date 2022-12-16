В Самаре утвердили бюджет до 2025 года

Значитальная часть расходов направлена на выполнение социальных обязательств, в том числе, на строительство и ремонт дорог Фото: https://vk.com/samaraadm

13 декабря на заседании Самарской городской думы обсуждали бюджет областной столицы. Было принято сразу несколько решений, касающихся текущего года и ближайших трех лет. По признанию главы Самары Елены Лапушкиной, ранее в администрации города некоторые строчки документа стали причиной жарких споров. На заседании думы страсти уже не кипели, все прошло в плановом порядке, депутаты проголосовали единодушно за принятие бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Его размер составит 18 млрд рублей.

Итоги 2022 года

Прежде чем обсуждать бюджет на предстоящие годы, городские власти отчитались перед депутатами о том, как осваивались средства в первые 9 месяцев 2022 года.

За этот период Самара получила почти на треть больше доходов (на 6,8 млрд рублей), чем годом ранее. В основном это удалось за счет роста безвозмездных поступлений и сбора налогов.

Собственные средства городского бюджета, согласно отчету, направлены на капремонт многоквартирных домов, аварийные работы в школах и детсадах, содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Больше всего денег потрачено на образование (43,3%), ЖКХ (20%), дорожную деятельность и транспорт (19%).

Также до конца нынешнего года исполнительной власти нужно будет успеть освоить транш из вышестоящего бюджета размером более чем 2,2 млрд рублей. Почти все эти деньги будут потрачены на переселение граждан из аварийного жилья. Это беспрецедентная сумма, отметили депутаты гордумы.

Еще 129,7 млн рублей из этого же транша направят транспортным предприятиям города.

По прогнозу властей, доходы бюджета Самары в 2022 году составят 46,464 млрд рублей, а расходы – 47,889 млрд. Дефицит, таким образом будет чуть менее полутора миллиардов рублей.

Без дефицита и с социальной направленностью

При этом на следующие два года запланирован бездефицитный бюджет – 34,935 млрд рублей в 2023 году и 33,691 млрд – в 2024-м.

Дополнительные средства предполагается направить на следующие цели:

- капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций;

- содержание контейнерных площадок;

- закупка техники для коммунальных нужд.

Кроме того, будет благоустроен парк «Молодежный» в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Ставропольской и Ново-Вокзальной. А в большом квартале между проспектом Кирова, Московским шоссе, улицами Стара-Загоры и Воронежской продолжится строительство нового детского сада. Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение антитеррористической защиты образовательных учреждений.

Трамвайный парк Самары обновится 12 новыми односекционными вагонами. Также продолжится модернизация поездов метрополитена.

Законодатели акцентируют внимание на том, что более 15 млрд рублей (а это 83% всех расходов бюджета) будет вложено в социальную сферу. В частности, предусмотрены расходы на проектирование, строительство и ремонт автодорог, дождевой канализации, социальную поддержку отдельных категорий граждан, закупку квартир для переселенцев из аварийного жилья.

«Лист ожидания»

Не на все из того, что было предложено депутатами, на данный момент нашлись средства. В результате дискуссий, предшествовавших принятию бюджета, составлен «лист ожидания». В него вошли объекты, требующие капитального ремонта, ограничение доступа к пустующим зданиям и территориям, ремонт тротуаров, монтаж уличного освещения и т.п.

Депутаты сошлись на том, что этот вариант бюджета на 2023 год – не окончательный и еще будет дорабатываться. По мере того как городу будут поступать средства из вышестоящих бюджетов, объекты из «листа ожидания» будут перемещаться в строчки закона.

- Бюджет мы принимаем, разумеется, не в первый раз, но из года в год появляются новые задачи. Как говорится, аппетит приходит во время еды, но это абсолютно обоснованно. Речь ведь идет не только о функционировании города, когда уже все налажено и построено. Можно представить себе ситуацию, что все благополучно, строить ничего не нужно, все живут в комфортных условиях, в шаговой доступности есть и сады, и поликлиники… Мы, конечно, к этому стремимся, но пока все это есть не в полной мере, а хочется, чтоб было уже здесь и сейчас. Но есть рамки бюджета, которые мы и пытаемся раздвинуть. В первую очередь это получается за счет того, что увеличиваются собственные доходы города. Растет самосознание самарцев, которые понимают, что нужно платить налоги, регистрировать земельные участки, недвижимое имущество, - и это именно те налоги, которые пополняют местные, районные, городской бюджет, - говорит Алексей Дегтев

Он добавил, что город рассчитывает на поддержку вышестоящих бюджетов, которую можно получить в рамках федеральных программ и нацпроектов. Но для получения субсидий и субвенций необходимо софинансирование от города, а для этого нужны собственные доходы.

- Сегодня мы заложили инвестиции в капитальное строительство – это касается и дорог и выхода из состояния аварийности коммунальных систем. Мы движемся вперед, какие бы события ни происходили. Понятно, что жизнь дает новые вызовы, сейчас идет спецоперация, мы находимся в рамках экономической блокады. Но в любом случае мы реализуем сценарий развития, - резюмировал он.

Елена Лапушкина, глава Самары:

- Почти 50% средств, заложенных в бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, направлено на социальную политику. Документ тщательно прорабатывался с депутатами, учитывает их предложения и соответствует целям национальных проектов и Стратегии развития города.