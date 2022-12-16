Вместо фейерверка – дискошар: как весело отметить Новый год и не оставить после себя гору отходов

Новогодние подарки и украшения могут быть экологичными. Фото: Анастасия Государева

Экологичность стала новым трендом, но только вот на Новый год все про нее забывают. 1 января дворы выглядят, как поле битвы: все завалено конфетти и обрывками гирлянд, бутылками и обертками, а мусорное ведро ломится от всевозможных фантиков и упаковки. Так что же теперь - не отмечать Новый год и не веселиться? На самом деле нет. Экотренер Анастасия Государева рассказала жителям Самары, как весело отметить Новый год и не оставить после себя гору отходов, и чем заменить неэкологичные атрибуты праздника, чтобы не навредить природе.

Хлопушки и фейерверки

В чем минусы:

- В фейерверках содержатся металлы и мелкодисперсные частицы, которые попадают в воздух, а потом оседают на почву и в воду и загрязняют их, - говорит Анастасия Государева. – Многие недооценивают шумовое загрязнение, вредное для животных и птиц, особенно вне города, где они не привычны к таким звукам. Птицы просыпаются, начинают метаться в темноте, и потом многие из них гибнут. А из-за хлопушек с блестками и мишурой все газоны усеяны пластиком, который потом загрязняет почву.

Чем заменить:

- вместо фейерверка во дворе сходите на салют на городской площади,

- для создания праздничной атмосферы включите светомузыку или дискошары,

- используйте хлопушки с бумажными конфетти.

Подарки и упаковка

В чем минусы:

Каждый раз после Нового года квартира ломится от многочисленных сувениров и ненужных подарков, многие из которых передариваются уже по пятому разу. Причем каждый из них заботливо упакован в несколько слоев блестящей бумаги и украшен сверху жутким безвкусным цветочком. А потом все это или пылится на полке, или отправляется в мусорное ведро.

Чем заменить:

- дарите не вещи, а эмоции. Билеты в театр, онлайн-курсы, подписка на онлайн-кинотеатр, сеанс массажа, поход в батутный центр – вариантов масса.

- если хочется подарить что-то вещественное, попросите составить виш-лист желаний и выбирайте из того, что действительно нужно человеку. И сами составьте такой лист. Как вариант – оформите подарочную карту, лучше электронную, без пластика.

- хороший вариант – съедобный подарок: мед, орехи, варенье, сухофрукты.

- для упаковки используйте газеты, старые ноты, страницы из старых книг. Перевязать можно джутовой бечевкой, а украсить звездочками из мандариновых корок.

- можно расфасовать большую банку варенья или меда по маленьким б/у баночкам и обернуть их бечевкой.

- повторно используйте старую упаковку, в которой вам что-то дарили.

Модный тренд - новогодняя елка из веток и джутовой бечевки. Фото: Анастасия Государева

Новогодняя елка

В чем минусы:

- Вечный спор экологистов: какая елка лучше – искусственная или натуральная. Плюсы и минусы есть в каждом варианте. Для натуральной приходится рубить дерево, а для искусственной используется пластик. Здесь каждый выбирает для себя. Главное – натуральную елку потом сдать на щепу, а искусственную – использовать много лет подряд.

Чем заменить:

- стильный вариант: настенные елки из деревянных веток и джутовой бечевки. Их очень просто и быстро сделать самим. Украсить можно огоньками, шишками, звездочками из мандариновых корок, старыми игрушками.

- покрасить ветки в белый цвет, поставить в вазу и декорировать.

Елочные украшения

В чем минусы:

- Блестящая пластиковая мишура не перерабатывается и не разлагается много лет, она превращается в микропластик, который загрязняет почву. Также лучше избегать шаров в мелкой блестящей обсыпке – это тоже микропластик, который облетает и остается в том числе в вашем доме, - предупреждает Анастасия Государева.

Чем заменить:

- украшения из натуральных материалов – бумаги, джута, дерева, апельсиновых корок, шишек и т.д.

- не покупать новые гирлянды и шары, использовать уже имеющиеся.

- если хочется обновить украшения, посмотреть на вторичном рынке или на свопах по обмену.

- использовать светодиодные гирлянды – они служат дольше и потребляют меньше энергии.

Праздничный стол

В чем минусы:

- По статистике люди выкидывают около 30 процентов купленной еды. А в Новый год – и того больше. На производство этих «лишних» продуктов тратятся ресурсы, используется пластиковая упаковка, а органические отходы потом гниют и выделяют вредные газы. Поэтому лучше рассчитывать количество еды так, чтобы вы могли ее съесть за один-два дня.

Что делать:

- правильно рассчитывать количество продуктов.

- излишки отдать гостям в многоразовых контейнерах или угостить малоимущих соседей.

- экологичности добавит преобладание вегетарианских блюд.

- выбирать продукты на развес или в упаковке, которую потом можно сдать на вторичную переработку.

КОМПЕТЕНТНО

Анастасия Государева, экотренер:

- Три главных принципа экологичного Нового года – отказ от излишеств, повторное использование и максимальная вторичная переработка того, что использовать уже нельзя. Вместо нового наряда обыграйте по-другому уже имеющиеся платья, купите на Авито или поменяйтесь с подружкой. После праздника обязательно сохраните упаковочные материалы от подарков – их можно применить еще раз. Елку и упаковку от продуктов сдайте на переработку, а лишнюю еду раздайте.

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