Комбинируй и покупай: застройщик предлагает выбрать квартиру, а затем отделку в ней

Корпорация «Кошелев» продолжает радовать своих покупателей! В новом жилом комплексе «Видный 2», который находится на этапе строительства, открыты в продажу дом №7 и №8. Для клиентов это означает, что в продаже появились новые функциональные планировки и большой выбор самых разных квартир под любой сценарий жизни – как для молодых пар, которые только начинают совместную жизнь, так и многодетных семей, где каждому члену семьи просто необходимо личное пространство. Застройщик предлагает планировки с кухнями-гостиными, гардеробными, панорамными лоджиями, а также четырехкомнатные квартиры.

Еще один приятный бонус для покупателей – возможность выбрать тип отделки в той квартире, которая понравилась. Можно забыть о хлопотах по ремонту, мучительном выборе и доставке строительных материалов и сразу въехать в готовую квартиру с отделкой «Комфорт». В этом типе отделки уже предусмотрен ламинат, обои под покраску и натяжной потолок. Ванна сделана в бежевых тонах с плиткой на стенах и кафелем на полу. Установлена качественная сантехника: ванна анатомический формы, унитаз и подвесная тумба со встроенной раковиной. Светлые межкомнатные двери с изящной фурнитурой дополнят интерьер теплых оттенков.

Отделка WhiteBoxдля тех, кто хочет почувствовать себя дизайнером интерьера. Всю пыльную и грязную работу выполнит застройщик, оставив самое приятное и интересное – творческий процесс. С такой отделкой вы создадите с нуля тот интерьер, который будет отражать ваш внутренний мир. Если вас не пугают заботы по выбору цвета обоев, ламината или плитки в ванную, то предчистовая отделка создана для вас!

Хотя жилой комплекс "Видный 2" находится на этапе строительства, уже сейчас любой клиент может посетить демо-квартиры. В шоу-румахможно оценить качество отделки, посмотреть, насколько хорошооштукатурены стены и сделана стяжка пола. Менеджер отдела продаж проведет для вас индивидуальный показ и подробно ответит на все вопросы. С заботой о своих клиентах они работают как в будни, так и в выходные.

В 2023 году покупатели получат ключи от своих квартир в ЖК «Видный 2» и смогут отпраздновать долгожданное новоселье.

Ознакомиться с вариантами квартир можно на сайте застройщика или в отделе продаж по телефону горячей линии 8 846 331-30-00.

Застройщик — АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

Koshelev-proekt.ru

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