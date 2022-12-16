«Запаса сосен у нас нет»: стало известно, откуда в Самару везут новогодние елки

Все новогодние деревья в Самаре привозные Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самарской области нет запаса сосен для Нового года. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали в лесничестве. Выяснили, откуда везут елки в Самару и можно ли где-то срубить дерево самостоятельно.

С далекого Урала

Практически все хвойные новогодние деревья, которые сейчас продаются на елочных базарах Самары, - привозные. Корреспондент «КП-Самара» выяснил это, пообщавшись с продавцами в разных районах города.

На одном из развалов на Металлурге - сосенки из соседней Башкирии. В центре города — из Челябинской области. Направление понятно — новогодние деревья прибывают к нам с Урала, где преобладают хвойные породы.

В Самаре вовсю продают новогодние сосенки Фото: Евгений ЕГОРОВ

Пока на базарах — в основном сосенки и еловые лапки. На следующей неделе ожидается прибытие деревьев с короткой хвоей — елей и пихт. Тоже из уральских лесов и питомников.

- В самарском регионе преобладают лиственные и смешанные леса, поэтому запаса сосен для продаж на Новый год просто нет. Санитарная вырубка хвойного подлеска под линиями ЛЭП в этом году проводилась еще летом, поэтому сейчас возможности легально срубить елку на Новый год в Самарской области практически нет, - пояснил журналисту «КП-Самара» заместитель директора ГКУ СО «Самарские лесничества» Иван Чалов.

Штрафы до 300 тысяч

В среднем елка на самарском базаре обойдется в 500-800 рублей, можно найти и дешевле. Но желающие добыть новогоднее дерево самостоятельно в лесу все равно находятся. С такой проблемой лесники сталкиваются в декабре каждый год. Лесники совместно с правоохранителями регулярно проводят рейды по поиску нарушителей. И без «улова» не возвращаются.

Вместо елок многие покупают не елку, а хвойный "букет" Фото: Евгений ЕГОРОВ

Желающих добыть елку самостоятельно не останавливает даже то, что в случае составления протокола штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей. А если выяснится, что дерево срублено должностным лицом, например, для украшения офиса, или предпринимателем с целью продажи, - то наказание составит до 300 тысяч рублей.

«Срубить елку – целый ритуал»

Впрочем, по опыту лесничих, рубят елки в основном «простые люди» для своего дома. Финансовый фактор тут не главное, ведь надо еще потратить топливо на поездку в лес, так что экономия выходит так себе.

- Просто для некоторых это своего рода ритуал, форма проведения досуга. Как поехать на рыбалку. Выехать в лес, найти дерево, попить чаю (а может, и не чаю) на пенечке. Просто купить елку на базаре таким людям неинтересно, - поясняет Иван Чалов.

Лесничества проводят разъяснительную работу, призывают граждан не губить лесной фонд ради проведения досуга и приобретать новогодние деревья на официальных елочных базарах. Эффект от такой деятельности есть. С каждым годом число пойманных нарушителей уменьшается.

КСТАТИ

Живые хвойные деревья, кстати, продаются традиционно в одной крупной торговой сети. Сосны и ели — также российские (но дороже, чем на базарах), есть пихта Нордмана, завезенная каким-то образом из Польши, - она стоит около 3 тысяч рублей. На одном из сайтов, специализирующихся на продажах пихт Нордмана, одно дерево высотой до 175 см стоит 8 000 рублей. Продавец уверяет, что пихты привезены из Дании, так как у нас такие просто не растут.