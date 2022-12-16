Распылил газ в лицо задержанному: в Тольятти полицейский может отправиться в тюрьму на 10 лет

Применение насилия со стороны правоохранителя вскрылось при плановой прокурорской проверке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейский распылил газ в лицо задержанному. За это он может отправиться в тюрьму на 10 лет, сообщили Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Преступление вскрылось при плановой прокурорской проверке

Громкий случай произошел в Тольятти. В отдел полиции прибыла прокуратура, чтобы проверить, как там содержатся административно-задержанные. В ходе нее один из задержанных пожаловался сотруднику прокуратуры, что полицейский просто взял и распылил ему в лицо газ из баллончика.

Так необоснованное применение насилия со стороны правоохранителя вскрылось при плановой прокурорской проверке. Сообщение задержанного сразу не осталось без внимания, стали выясняться все подробности произошедшего.

По версии следствия, полицейский без законных оснований распылил в лицо задержанному газ из баллончика, таким образом превысив полномочия и применив насилие. В результате по факту этого возбудили уголовное дело.

До 10 лет лишения свободы

Расследование уголовного дела в настоящий момент завершено. В Тольятти в суд уже направили уголовное дело полицейского. Ему выдвинули обвинения в превышении полномочий с применением насилия и специальных средств (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

В соответствии с данной статьей за это преступление полицейский может лишиться свободы и отправиться в колонию на срок до 10 лет. Это максимальное наказание, предусмотренное законом. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В любом случае экс-правоохранитель не скоро вернется к своим обязанностям.