Шапка-тыковка и жилет на пальто: стилист из Самары рассказала, как зимой оставаться модной и не замерзнуть

Зимой тоже можно быть модной и стильной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За окном морозно и снежно, а в воздухе витает атмосфера волшебства. Однако такая пора радует не всех. Девушки уже давно убрали в дальний ящик красивые блузы, короткие юбки и яркие топы, а вместе с этим куда-то исчезло и хорошее настроение. На первый взгляд кажется, что совместить комфорт, тепло и стиль в холодное время года — невозможно. Стилист из Самары Ольга Симонова рассказала журналисту «КП-Самара» как модницам быть в тренде и при этом не замерзнуть зимой, как изменится мода в 2023 году и какие наряды будут в моде в новогоднюю ночь.

Натуральные ткани – для классических нарядов

Однозначного ответа на вопрос, какие ткани выбрать – натуральные или синтетические – у стилистов сегодня нет.

- Вещи из натуральных тканей хорошо согревают и вполне могут украсить человека, но чаще всего из долговечных респектабельных материалов создают модели на несколько сезонов, то есть классику, - говорит Ольга Симонова. – Если же хочется ярких цветов, смелых фасонов и принтов, то скорее всего это будет одежда с синтетикой в составе ткани. С этими вещами не так уж и жалко расставаться, да и сумма, которую придется отдать за кофточку из акрила, не сильно ударит по бюджету.

По мнению стилистов, неправильного выбора здесь нет. Самое главное, что будет надето сверху на эту красоту в мощный мороз.

Жилетки и подстежки

Огромную популярность сейчас набирают жилетки и подстежки. Причем не только для создания многослойных образов.

- Если у вас есть потрясающее пальто, которое хочется выгуливать даже зимой или стильный пуховик, в котором комфорт пропадает после отметки на столбике термометра в -20 градусов, то этот элемент гардероба все решит, - убеждена Ольга Симонова. - Вы сможете носить любимые вещи вне зависимости от сезона. Образ получится стильным и теплым.

Пуховик или шуба из экомеха

Главный критерий для выбора – комфорт. Если, например, вы чаще пользуетесь общественным транспортном и не имеете собственного автомобиля, то и носить шубу каждый день не очень комфортно и простор холодно. Конечно, есть модели с утеплителем из шерсти, но стоимость такого удовольствия может неприятно удивить.

Если хочется тепла и уюта, то на помощь придет пуховик-одеяло. Такой фасон по душе не всем девушкам, однако у стилистов на этот случай есть свой лайфхак.

- Нужно выбирать модели, которые похожи не на прямой прямоугольник, а на пирамидку, трапецию. Тогда вы будете выглядеть более женственно и очаровательно даже в толстом набитом пуховике. Кстати, женственность совсем скоро всерьез захватит индустрию моды, - объяснила журналисту «КП-Самара» Ольга Симонова.

Шапки не для щечек

Больше половины земного шара уверены, что шапка создана не для них, но ведь голову греть чем-то надо. И здесь вновь профессионалы пытаются опровергнуть устоявшийся стереотип.

- Я не знаю ни одну девушку, ни одного парня, которым бы категорически что-то не подошло. Дело в деталях. Я никогда не тратила на подбор головного убора больше пяти минут даже для самой капризной клиентки. Главное знать, на что обращать внимание при выборе шапки, - говорит Ольга Симонова. - Большинство головных уборов ориентированы на узкое лицо и небольшие головы. Представителям славянской внешности это не подходит - у нас щечки. В шапке их сразу видно. Многим это не нравится. Гармонизировать образ может шапка-тыковка с вытянутым верхом.

А для ярых противников ношения шапок придумали съемные капюшоны. Они свободно сидят на лице, но при этом хорошо греют. Они хорошо подходят для спортивного и кэжуал стилей.

Люрекс и пайетки в моде

Стилист дала несколько рекомендаций по выбору наряда на новогоднюю ночь. Она отметила, что сегодня блистать на Новый год хотят лишь единицы девушек. Большинство стремится подобрать универсальный образ, чтобы просто так не выбрасывать деньги ради одного дня.

- 2023 год — черного водяного кролика. Черный цвет, конечно же, будет в моде, - считает самарский стилист. - На помощь дамам придет маленькое черное платье или блузка. Здорово будет смотреться атлас, полупрозрачные, пушистые, ворсистые ткани, пайетки. Люрекс тоже снова в моде. Подойдут и оттенки синего, зеленого. Они вполне универсальные, надеть их можно будет еще много раз. А вот барышни с искрой в глазах могут смело отправляться за перьями и стразами.

Тренд на эклектичность

Стилист Ольга Симонова рассказала самарчанкам, что будет в моде в 2023 году. Эксперт убеждена, что следующие двенадцать месяцев в тренде будет естественность в каждом образе, отсутствие вычурности и сложных элементов.

- Даже если вы потратили несколько часов на выбор нарядов и прически — никто не должен этого заметить, - предупреждает Ольга Симонова. - От каждой детали должно веять легкостью. А еще можно без зазрения совести нацепить на уши самые яркие и любимые серьги со стразами, а на ноги натянуть (да-да) джинсы. Ведь в тренде теперь смешение стилей - эклектичность. А еще в 2023 году снова в моде сексуальность: короткие юбки, голые животы и декольте. Главное – не переборщить.