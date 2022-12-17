«Живет не больше месяца»: разведчик рассказал о работе квадрокоптеров в зоне СВО

Самарский коллекционер пообщался с российским разведчиком. Фото: скриншот видео

Разведчик рассказал подробности о работе квадрокоптеров в зоне СВО. Беседу с Михаилом – военным разведчиком, оператором беспилотных летательных аппаратов – записал на видео и выложил в социальные сети самарский коллекционер Андрей Болдырев. Самарец, который известен в городе коллекцией военного обмундирования, вот уже несколько месяцев помогает российским военнослужащим на Донбассе. Признается: просто не мог остаться в стороне

«Разбили три коптера во время учебы»

В беседе военный разведчик признался, что в первое время им приходилось учиться управлению беспилотниками буквально «на ходу», точнее – на лету.

- Мы сопрягали коптеры со специальными телефонами, - рассказал Михаил. – Таким образом мы могли обследовать ближайшую территорию. Благодаря технике нам удавалось обнаружить оружие, противников и отслеживать их действия.

По словам героя интервью, времени на длительное и детальное обучение просто-напросто не было. Порой и вовсе приходилось взлетать самостоятельно.

- Если честно, перед тем, как научиться хорошо управлять коптером, разбили около 2-3 летательных аппаратов. Конечно, на это сильно влияют и погодные условия, - подчеркивает разведчик.

«Разбитое чиним»

Михаил также отметил, что учитывая широкое применение беспилотников и объем задач срок службы коптеров в зоне военных действий не так уж велик.

- Сейчас беспилотник живет в зоне военных действий примерно месяц, - рассказал Михаил. - Разбитые аппараты мы, конечно, стараемся починить по мере возможности или собрать из разных частей. Но удается это не всегда

Разведчик признался - без беспилотников потерь у военных было бы гораздо больше. Поэтому это одна из самых востребованных в зоне СВО вещей.

В настоящее время Андрей Болдырев помогает военным и организует сбор средств на покупку коптеров, которые способны облегчить им выполнение многих задач.

Если вы хотите помочь Андрею Болдыреву в закупке беспилотников, вы можете связаться с ним здесь.

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