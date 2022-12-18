Рванули на помощь в ночи: в Тольятти 17 часов искали заблудившегося дедушку

Волонтеры отправились в ночь на поиски пропавшего мужчины. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самарской области волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт» 17 часов искали заблудившегося дедушку. Ни кромешная ночь, ни бушующая на улице непогода не стали преградой для неравнодушных людей, которые всем сердцем стремились помочь пожилому мужчине. Подробности поиска волонтеры рассказали в социальных сетях.

«Шансы таяли на глазах»

Сигнал о пропаже 67-летнего тольяттинца Фаиса Гизетдинова добровольцам поискового отряда «ЛизаАлерт» поступил не сразу после его исчезновения. После того, как близкие хватились мужчину, они сначала пытались найти его своими силами. И лишь когда этого не получилось, забеспокоились по-настоящему и забили тревогу.

- Мы понимали, что с момента пропажи прошло уже довольно много времени, что в будние дни сложнее собрать большую команду на выезд. Как показывает практика, в таких случаях шансы на успешное завершение поиска тают на глазах, - рассказывают волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсетях. – Но мы не могли не дать этот шанс.

Координатор поиска не колеблясь принял решение приступить к активным действиям. И работа закипела.

Выехали на место

Часы показывали девять вечера, но к поиску подключались все новые волонтеры. Инфорги поиска подробно опрашивали заявителей. Одновременно собирать сведения начала группа коротких прозвонов больниц. А репостеры отряда разместили ориентировки в соцсетях подходящих групп.

Активные поиски начались и непосредственно на местности. В ночь вышли 12 добровольцев, которые решили пожертвовать покоем и домашним уютом ради того, чтобы протянуть руку помощи незнакомому человеку, волею судьбы оказавшемуся в беде. Пешие поисковые группы отправились по маршрутам, по которым обычно ходил пенсионер, чтобы досконально все проверить.

Работы у пеших отрядов было немало. Патрулирование, опрос прохожих, оклейка удиц ориентировками с фотографией пропавшего, осмотр ларьков и торговых центров, изучение записей видеокамер. В общей сложности пешие отряды выполнили на местности 7 важнейших задач.

Всмотрелся в ориентировку – и спас человека

В результате нашлись свидетели, видевшие пропавшего мужчину в разных местах. Но время шло, а найти дедушку никак не получалось. Время стремительно утекало. А вместе с ним утекала и надежда.

Помог случай. Один из жителей города увидел ориентировку в интернете, и не пролистнул ее, а всмотрелся в лицо пропавшего. И вспомнил, что совсем недавно видел похожего человека. Набрать телефонный номер отряда – минутное дело. Но именно оно спасло потерявшемуся дедушке жизнь.

Поисковики сразу же отреагировали на сигнал и выехали на место, где очевидец заметил Фаиса Гизетдинова. К счастью, сигнал оказался верным. В 14.20, спустя 17 часов после начала активного поиска в группе раздалось заветное «Найден. Жив»

- Спасибо каждому, кто вышел на ледяные улицы ночного города, кто не спал в эту ночь и помогал в поисках! - поблагодарили волонтеров близкие найденного дедушки.

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