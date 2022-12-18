Бьет Аргентина, а кричат – «Россия»: как Самара болела в финале чемпионата мира по футболу

Самарцы заполнили спортбары. чтобы поболеть за Месси Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

18 декабря жители Самары несмотря на непогоду, гололед и ледяной дождь заполнили спортбары, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу. Рассказываем, за кого болели самарцы и как это было.

Пришли, несмотря на гололед и дождь

В этом чемпионате мира по футболу, который проходил в Катаре, Россия не участвовала. Но это не помешало жителям Самары активно наблюдать за перипетиями мирового футбольного первенства и болеть за команды других стран. Тем более, что чемпионат преподнес немало сюрпризов. Достаточно того, что один из фаворитов – сборная Испании – вылетела с турнира задолго до финала, уступив сборной Марокко.

А 18 декабря состоялся и вовсе легендарный матч. В финале мундиаля сошлись сборная Аргентины под руководством капитана Лионеля Месси и сборная Франции, которую возглавляет Килиан Мбпаппе. Еще задолго до начала матча было ясно – их противостояние будет легендарным. В 2018 году поединок закончился победой Мбаппе – тогда французы выиграли титул чемпионов мира, а аргентинцы вовсе не дошли до финала. Между тем для любимца самарских болельщиков Месси эта игра стала последним шансом воплотить в жизнь свою заветную мечту и стать чемпионом мира.

Горожане с замиранием сердца следили за напряженной игрой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

К началу матча в самарских спортбарах было не протолкнутся. Несмотря на ледяной дождь и жуткую гололедицу горожане пришли посмотреть финал мундиаля. Поболеть за футболистов пришли не только мужчины, но и девушки, а некоторые и вовсе пришли всей семьей вместе с детьми.

«Когда Месси и Мбаппе сравняли счет, даже бармен вышел из-за стойки»

Большинство самарцев в спортбарах единодушно болели за аргентинцев, хотя встречались и отдельные «французские» столики. Матч получился очень насыщенным и «валидольным». Болельщикам пришлось изрядно поволноваться. Когда основное время закончилось ничьей 2:2 и команды начали дополнительный тайм, страсти в барах Самары накалились.

- Народ в спортбаре собрался самый разный, но обстановка была очень доброжелательной. За соседним столиком сидел мужчина с сыном, они болели за Аргентину, мальчик так искренне переживал и громко кричал «Мартинес», - рассказали журналисту «КП-Самара» очевидцы. - А когда в дополнительном тайме забили Месси и Мбаппе, вновь сравняв счет - 3:3, из-за своей стойки высунулся даже бармен.

Момент итогового пенальти стал самым напряженным за всю игру. Наблюдая за футболистами, самарские болельщики вскочили со своих мест. А в момент, когда аргентинцы били пенальти, и вовсе принялись громко кричать «Россия, Россия!» - видимо окончательно признав Месси своим парнем.

Что ж, их поддержка не пропала даром. Аргентина победила французов в футбольном поединке, а любимец самарской публики Лионель Месси добился исполнения своей заветной мечты и стал чемпионом мира..