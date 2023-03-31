Видео с избиением кондуктора облетело соцсети.
Фото: Социальные сети
«Ты х*** девушку трогаешь?!». С этими словами молодой человек бросается на кондуктора в автобусе и начинает его избивать. Бьет по лицу и голове, хватает за волосы. Бьет кулаком, потом коленом. Люди пытаются успокоить разгоряченного парня, но тот явно не планирует останавливаться. В какой-то момент кондуктор поднимает голову – его лицо в крови.
На этом моменте видео, которое разлетелось по соцсетям, прерывается. Случилось избиение кондуктора 28 марта 2023 года в Самаре в автобусе №41. Опубликовал видео сам «заступник». Парень, которого зовут Витя Г., явно гордится своим поступком.
- Кондуктор – мужик. Он не пропустил бесплатно проехать с ребенком, начал ругаться матом, - объясняет свой поступок Витя Г.
Подробности истории рассказали в «СамараАвтоГазе» - компании, которая занимается автобусными перевозками.
- Кондуктор потребовал вновь вошедших пассажиров оплатить проезд. Те посмеялись и проигнорировали требование. Началась словесная перепалка. Девушка, которая была рядом, начала снимать на камеру. Андрей (кондуктор) попросил не делать этого, махнул рукой в сторону девушки и немного ее задел, - рассказали в «СамараАвтоГазе».
Тогда-то Витя Г. и накинулся на кондуктора.
Парень явно гордится своим поступком.
Фото: из соцсетей
- Как это часто бывает, начало конфликта никто не снимает, а снимают только «сливки», - сетуют в компании-перевозчике.
Там отмечают, что кондуктор Андрей из-за своей неформальной внешности часто становится объектом внимания.
Кондуктора временно отстранили от работы, «СамараАвтоГаз» проводит служебную проверку. Пострадавший собирался написать заявление в полицию.
Это не первое происшествие в общественном транспорте Самары за последнее время. 28 марта в трамвае №22 кондуктор подрался с пассажиром.
В ТТУ тогда рассказали, что пассажир зашел в вагон пьяный и отказался платить за проезд. После перепалки пассажир полез на кондуктора с кулаками, а тот ответил и разбил мужчине лицо.
Сейчас в ТТУ выясняют, не превысил ли их сотрудник пределы самообороны.