Видео с избиением кондуктора облетело соцсети. Фото: Социальные сети

«Ты х*** девушку трогаешь?!». С этими словами молодой человек бросается на кондуктора в автобусе и начинает его избивать. Бьет по лицу и голове, хватает за волосы. Бьет кулаком, потом коленом. Люди пытаются успокоить разгоряченного парня, но тот явно не планирует останавливаться. В какой-то момент кондуктор поднимает голову – его лицо в крови.

На этом моменте видео, которое разлетелось по соцсетям, прерывается. Случилось избиение кондуктора 28 марта 2023 года в Самаре в автобусе №41. Опубликовал видео сам «заступник». Парень, которого зовут Витя Г., явно гордится своим поступком.

- Кондуктор – мужик. Он не пропустил бесплатно проехать с ребенком, начал ругаться матом, - объясняет свой поступок Витя Г.

Все из-за девушки

Подробности истории рассказали в «СамараАвтоГазе» - компании, которая занимается автобусными перевозками.

- Кондуктор потребовал вновь вошедших пассажиров оплатить проезд. Те посмеялись и проигнорировали требование. Началась словесная перепалка. Девушка, которая была рядом, начала снимать на камеру. Андрей (кондуктор) попросил не делать этого, махнул рукой в сторону девушки и немного ее задел, - рассказали в «СамараАвтоГазе».

Тогда-то Витя Г. и накинулся на кондуктора.

Парень явно гордится своим поступком. Фото: из соцсетей

- Как это часто бывает, начало конфликта никто не снимает, а снимают только «сливки», - сетуют в компании-перевозчике.

Там отмечают, что кондуктор Андрей из-за своей неформальной внешности часто становится объектом внимания.

Кондуктора временно отстранили от работы, «СамараАвтоГаз» проводит служебную проверку. Пострадавший собирался написать заявление в полицию.

Не первый случай

Это не первое происшествие в общественном транспорте Самары за последнее время. 28 марта в трамвае №22 кондуктор подрался с пассажиром.

В ТТУ тогда рассказали, что пассажир зашел в вагон пьяный и отказался платить за проезд. После перепалки пассажир полез на кондуктора с кулаками, а тот ответил и разбил мужчине лицо.

Сейчас в ТТУ выясняют, не превысил ли их сотрудник пределы самообороны.