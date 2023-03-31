Капитан самолета и стюардессы удивили самарцев на рабочем месте

Экипаж «КП-Авиа». Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В конце марта на улицах Самары можно было встретить пилота самолета и отряд стюардесс при полном параде. Нет, это не рейс отменили и экипаж пошел смотреть город, а «Комсомолка» презентовала весенний номер журнала «КП-Авиа». В роли капитана воздушного судна выступил Александр Семочкин, а бортпроводницами стали участницы танцевального шоу «DAVIANCE».

В весеннем выпуске журнала - квинтэссенция деловой среды, регионального бизнеса, женской красоты (проект «Женщины в деле»), направления медицинского туризма и нестандартные туристические маршруты по трем регионам Поволжья (Самара, Оренбург, Ульяновск). Команда «Комсомольской правды» заглянула к гостям номера, застав их врасплох на рабочем месте.

Неожиданное представление

- Добро пожаловать на борт весеннего рейса «КП-Авиа», который отправляется по маршруту «Самара – Оренбург - Ульяновск», - представляет команду Александр Семочкин.

Комфортабельный полет поразил всех.

- Вы такие креативные, это просто что-то, - воскликнула Ольга Мурзина, владелица ресторана «Своя среда».

Все были в приятном шоке. Никто не ожидал увидеть подобное представление.

- А это вообще законно? - хватается за голову врач Александр Тюрин, заведующий хирургическим отделением медицинской компании ИДК в Самаре.

Честно говоря, мы очень переживали, как врач будет проводить операцию после нашего визита. Но Александр Тюрин большой профессионал, волноваться не стоит.

Везде команду «Комсомольской правды» встречали радушно. Ирина Корнеева, генеральный директор бутик-отеля «Дом Сивре», упала в объятия капитана Александра Семочкина. Светлана Камаева, владелица уютного семейного кафе «Беседка», угостила экипаж лайнера «КП-Авиа» внуснейшими конфетами. А Татьяна Труханова, владелица «Time4me», станцевала вместе с нашими бортпроводницами. Наша команда заряжает энергией!

Праздничный четверг

«Комсомолка» не в первый раз устраивает яркие презентации свежего номера «КП-Авиа».

- Круто взлетев в декабре 2022 года с журналом «КП-Авиа», мы уверенно заняли свою высоту в медиапространстве региона. Знаете, это уже становится хорошей традицией - творчески, а сегодня еще и с танцами, вручать вышедшие из типографии номера журнала нашим новым партнерам. Спасибо что выбираете полеты с нашей компанией! На взлетной полосе - новый, июньский выпуск, присоединяйтесь! - поделился впечатлениями Александр Семочкин.

В обычный будничный день самарцы получили невероятные эмоции и ощущение праздника. Все благодаря выходу нового, весеннего, номера «КП-Авиа» и команде журнала.

Ищите весенний выпуск «КП-Авиа» в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Команду «КП-Авиа» везде встречались с улыбками. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Везде команду «Комсомольской правды» встречали радушно. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА