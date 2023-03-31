Яхтсмены тольяттинского клуба «Дружба» завоевали комплект медалей на первом этапе Кубка России

В Сочи состоялись сразу два первенства по парусному спорту. Фото: Елена Разина.

С 24 по 30 марта в Сочи прошел первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт и Всероссийские соревнования «Сочинская регата», на которых успешно выступили воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба».

Тольяттинские девушки показали класс! Фото: Елена Разина.

Погода в течение этих пяти дней не отличалась стабильностью: то тепло и солнечно, то резкий ветер до 20 узлов и температура ниже 10 градусов.

- Неустойчивая погода вносила свои коррективы в гонки, требуя от спортсменов не только физической силы и сноровки, но и интеллекта, психологической устойчивости и просто везения, - поделился тренер яхт-клуба «Дружба» Александр Лаздин.

Погода внесла интригу в гонку. Фото: Елена Разина.

По итогам первого этапа Кубка России тольяттинские яхтсмены заняли первое, два вторых и третье место. «Золото» - в классе Накра 17 у Максима Семенова и Алины Щетинкиной. «Серебро» - в классе 49er у Вячеслава Рожкова (выступал в экипаже с Василием Богдановым из Санкт-Петербурга) и в классе 49fx у Натальи Ермаковой и Алены Суховой. «Бронза» - в классе 470 у Дмитрия Лаздина (выступал в экипаже с Мариной Федоровой из Санкт-Петербурга.

На марине случается всякое. Фото: Елена Разина.

Проходившая одновременно с Кубком России Всероссийская Сочинская регата – это первый этап отбора в сборную команду России на 2024 год. Здесь яркую победу одержали девушки из Тольятти. В классе 29й первое место занята Виктория Федорова, выступавшая в экипаже с Софьей Пушевой из Санкт-Петербурга, а в классе 420 – Елена Елясина и Мария Сидорова.

Рецепт хорошей гонки — не терять присутствия духа. Фото: Елена Разина.

- Это были успешные соревнования: спортсмены яхт-клуба подтвердили свой традиционно высокий уровень, - резюмирует Александр Лаздин. - Мы очень благодарны ПАО «КуйбышевАзот», которое многие годы поддерживает наш клуб и делает серьезный вклад в здоровье подрастающего поколения и развитие традиций парусного спорта в регионе. Сегодня трое действующих чемпионов России 2022 года по парусному спорту – это наши воспитанники.