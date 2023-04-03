Экологичный баскетбол: на матчах в Самаре болельщики учатся сортировать отходы

Заботиться об экологии важно в любой ситуации. Фото: ЭкоСтройРесурс.

Пластик и бумага на переработку

С октября 2022 по март 2023 года в самарском Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялось 16 баскетбольных матчей, в которых региональный клуб «Самара» принимал лучшие команды страны. 16 ярких и волнительных спортивных праздников с участием сотен спортсменов и примерно 50 тысяч болельщиков. Каждая игра влекла за собой большое скопление отходов: пластиковых бутылок, крышек, салфеток, пакетов, бумажек…

Чтобы не допустить этого, региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» и баскетбольный клуб «Самара» заключили соглашение о сотрудничестве. И перед каждым матчем оператор в самых людных местах – около буфета и перед выходом на арены - расставлял специальные накопители для раздельного сбора мусора: ПЭТ-тары, макулатуры и пластиковых крышек. А чтобы помочь болельщикам и спортсменам ориентироваться, как правильно сортировать отходы, было привлечено 13 волонтеров из ЭкоСтройОтряда. Они прошли специальное обучение у экологов компании, чтобы консультировать посетителей игр.

- Если в начале сезона многие впервые сортировали отходы, то ближе к его завершению постоянные посетители уже делали это правильно и без подсказок, - отмечают волонтеры. – Например, пластиковые бутылочки из-под напитков люди уверенно отправляли в накопитель для ПЭТ-тары, а крышечки от них – в другой контейнер, к их разноцветным «сестрам».

Всего за 16 прошедших матчей сезона гости и спортсмены собрали в накопители регоператора больше 50 кг вторсырья. Пластик и макулатуру специалисты отправили на переработку.

Как сортировать отходы, учат с детства. Фото: ЭкоСтройРесурс.

Игра для болельщиков

Всем желающим в перерывах матчей региональный оператор предлагал сыграть в экобасткетбол, и надо сказать, что игра пришлась по вкусу и детям, и взрослым. Правила просты: забрось мяч в одну из двух корзин, ответь правильно на вопрос ведущего – получи приз: значок или наклейку с изображением животных, занесенных в Красную книгу Самарской области.

Вопросы имели прямое отношение к экологии: можно ли переработать тот или иной вид отходов или нет. Например, пластиковая бутылка – это вторсырье, которому можно дать вторую жизнь, а вот ватные диски, увы, не пригодны для переработки. И если у игроков в «ЭкоБаскетбол» были сомнения, то подсказки ведущего помогали получить полезные знания. А заодно и уточнить, чем можно заменить неперерабатываемые вещи. Например, те же ватные диски – на многоразовые тканевые или муслиновые салфетки: это, кстати, не только экологично, но и модно и полезно для кожи.

- Обучение детей основам охраны окружающей среды через игру дает отличные результаты. Для юных жителей осознанное потребление и раздельное накопление отходов становятся нормой жизни. Как показывает практика, взрослые тоже с удовольствием включаются в познавательный процесс, - прокомментировала руководитель экологического управления «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко. – Мы рады, что смогли донести эту важную мысль такому большому количеству людей, которые посетили игры баскетбольного клуба «Самара».

«ЭкоБаскетбол» понравился и взрослым, и детям. Фото: ЭкоСтройРесурс.

Спортсмены за экологию

Самарские баскетболисты с первых матчей включились в «зеленую» повестку. Они приняли активное участие в организации точек раздельного сбора отходов во Дворце спорта.

- Я рад результату, которого мы достигли вместе с региональным оператором, - поделился своим мнением президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян. – Раздельный сбор отходов позволил сохранить чистоту на стадионе и отправить на переработку пластик и бумагу, которые могли бы просто попасть на полигон. Мы не собираемся на этом останавливаться, и в будущем сезоне с помощью нашего партнера планируем снова организовать раздельный сбор отходов на матчах.