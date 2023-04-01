Пожилой воспитанник детдома сел на поезд в Крым в надежде найти родных. И вот что из этого вышло

Пожилой самарец добрался из Крыма домой при помощи волонтеров. Фото: скрин видео

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» помогли вернуться домой престарелому жителю Самары, уехавшему в Крым в поисках близких людей. Пришлось задействовать отряды из нескольких регионов.

То в Челябинск, то в Крым

История 83-летнего Александра Семеновича Ш. - довольно типичная для одиноких людей его возраста. Старик, проживающий в Крутых Ключах, воспитывался в детдоме, и острое желание увидеться с близкими людьми с возрастом, вероятно, усилилось.

Пенсионер сначала отправился в Челябинск, где искал подругу детства. Безуспешно. Затем отправился в Крым, надеясь разыскать там родственников его крестной. Обо всем этом узнали попутчики дедушки по поезду до Симферополя.

Один из попутчиков и позвонил в самарский отряд «ЛизаАлерт» с тревожными опасениями. Дело в том, что пенсионер выглядел очень больным и вслух уже высказывал сожаление о том, что ввязался в эту поездку. На одной из станций ему даже пришлось вызывать скорую. При этом определенного адреса у Александра Семеновича не было, куда ехать из Симферополя — он не знал. Обратного билета он тоже не покупал, да их и не было на ближайшие дни.

Чуть не сорвался в Ялту

Волонтеры подключили крымский отряд «ЛизаАлерт». Решено было купить билет в Самару от Краснодара (ухватили последний имевшийся), а до столицы Кубани из Симферополя отправить пенсионера-путешественника на автобусе.

- Спустя несколько часов Александр Семенович встретился с добровольцами «ЛизаАлерт» из Крыма. Они и доставили дедушку на местный автовокзал. По дороге необходимость участия волонтеров подтвердилась, ведь дедушка уже начал поговаривать о смене маршрута: вместо Самары – в Ялту… - рассказали в самарском отряде «ЛизаАлерт».

Пришлось волонтерам не спускать с пенсионера глаз до самого отправления автобуса. И попросить приглядывать за дедушкой других пассажиров, чтобы он не потерялся во время стоянок автобуса по пути следования. Тем более рейс был ночным.

«Опять поглядывает на табло»

На рассвете автобус на автовокзале Краснодара встречали уже кубанские волонтеры. Они препроводили Александра Семеновича через площадь на железнодорожный вокзал и посадили на поезд до Самары.

- Отрядом была достигнута договоренность о шефстве в пути над необычным пассажиром со служащими железной дороги , за что им огромное спасибо, - рассказали в самарском отряде «ЛизаАлерт».

По пути следования поезда состояние дедушки проверяли местные волонтеры и докладывали в самарский штаб. Поездка прошла благополучно.

- Точно в срок на железнодорожном вокзале Самары Александра Семеновича уже встречали местные добровольцы отряда. Они с опаской отметили, что дедушка вновь поглядывает на яркое табло с расписанием… - полушутя завершили повествование активисты самарского отряда.

В феврале 2023 года волонтеры из Самары смогли найти пенсионерку из Казани, отправившуюся в путешествие в поисках родственников.