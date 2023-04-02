На горнолыжном комплексе «СОК» закончился сезон. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

На горнолыжном комплексе «СОК» в Самаре официально закрыли сезон. Сделали это ярко и красиво – традиционным бикини-фестом. Рассказываем и показываем, как это было.

Снег в Самаре почти везде растаял, а на склонах горнолыжного комплекса его еще было много, поэтому кататься можно было весь март. Все дело в том, что снег там в основном искусственный и поэтому может лежать хоть до мая.

Впрочем, теплая погода, которой март радует жителей Самарской области, скорее плюс, чем минус даже для любителей зимних видов спорта. Кататься можно в толстовках, а то и в футболках и в купальниках.

На улице тепло – идеальная погода для катания. Фото: ГЛК «СОК» / vk.com/glksok

Любители зимних видов спорта подошли к мероприятию со всей креативностью. Фото: ГЛК «СОК» / vk.com/glksok

На склонах были как исторические персонажи, так и вымышленные – супергерои, персонажи сказок и фэнтези.

Костюм – отличный, но что за персонаж? Разиэль из игры Legacy of Kain?

Ну а этих ребят точно знают все. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

Супермен и Супергерг тоже не прочь покататься на Красной Глинке. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

На горе была замечена и парочка вампиров. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

Погода не подкачало. В Самаре было тепло и солнечно. Ни ветер, ни снег не испортили веселье.

На вершине горы организовали фотозону и глинтвейн, внизу работал диджей.

Исторические персонажи тоже были. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

- Друзья, спасибо, что сделали этот горнолыжный сезон необыкновенным! Мы старались сделать для вас отдых на родной самарской горнолыжке безопасным, комфортным и интересным. Но ничего бы не получилось без вашей поддержки! Мы рады вам и благодарим, что выбираете, - поблагодарили посетителей в ГЛК «СОК».

Сезон закончен, но летом обещают тоже много интересного. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

Кататься в такую погоду – одно удовольствие. Фото: ГЛК «СОК» / t.me/glksok

Сезон закончился, но это не значит, что все активности кончились до следующего сезона. Летом горнолыжный комплекс собирается проводить мероприятия для взрослых и детей.

- Кто сказал: «Бассейн, детский досуг, аперольчик, вкусная еда и музыка!?..» – намекнули в горнолыжном комплексе.