«Девушки любят Тельцов и Львов»: самарцы рассказали, почему каждый день читают гороскопы

Некоторым самарцам звезды подсказывают, когда лучше ходить на свидания и решать важные вопросы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну вот! Я сегодня последнем месте в гороскопе удачи. Интересно, что пойдет не так? - услышала я утром от сестры за завтраком.

У кого-то утро начинается с кофе, а у кого-то – с гороскопа. Сама я в гороскопы не очень-то верю. Читать-то читаю время от времени, интересно же, но как-то быстро про них забываю. А бывают люди, которые подстраивают под гороскоп свой день. Звезды сулят неудачу? Отменю сегодня важную встречу или не пойду на свидание, вдруг что-то пойдет не так. И таких людей много.

Я решила поговорить с самарцами и узнать, почему они каждый день читают гороскопы. Получилось довольно любопытно.

Артем: «Я – близнецы, и это проблема»

Боль всей моей жизни - мой знак зодиака. Абсолютно все девушки, которых я когда-либо встречал, повернуты на гороскопах! Каждый раз, когда я с кем-то знакомлюсь, дамочки как бы незаметно пытаются выяснить мой знак зодиака. Я – близнецы, и это проблема.

В какой-то момент я стал просто называть случайные знаки, и каждый раз я слышу одну и ту же фразу: «Так и знала!». За этим так смешно наблюдать, особенно когда позднее они узнают правду.

Если вам нужна статистика, то я выявил, что девушки лучше всего реагируют на Тельцов и Львов. Не знаю, почему так, но, парни, берите на заметку!

Валерия: «Либо к психологу, либо к астрологу»

У меня был сложный период в жизни, я совершенно не знала, куда уже идти за помощью: в церковь, к бабке, к астрологу или к психологу. Как вы понимаете, я выбрала третий вариант.

Когда я пришла к астрологу с вопросом, стоит ли переезжать в другой город, он сказал, что я все равно вернусь. Не знаю, сила самовнушения это или реально вселенная работает таким образом, но через месяц я вернулась. Уезжала, потому что работу там нашла, но в итоге начала скучать по Самаре и друзьям.

По сей день иногда почитываю гороскопы, но все-таки в сложных жизненных ситуациях стараюсь обойтись без этого, чтобы лишний раз себя не накручивать. Подруги говорят, что я стала скептиком, потому что мой знак - Козерог.

Екатерина: «Катя 22, Саша 23, будем ли мы вместе?»

Я влилась в астрологию, когда влюбилась. Мне очень хотелось узнать, какой он человек, но из-за своей робости я все не решалась ему написать. Проще было просто делать на него расклады таро, просить цыганок в соцсетях гадать мне по запросу «Катя 22 и Саша 23, будем ли вместе». 22 и 23 – это возраст. Я знала про него все, даже время его рождения!

Читая всевозможные прогнозы я все больше и больше убеждалась, что мы идеальная пара. Правда, почему-то мой возлюбленный этого не понимал. Такой чепухой я занималась где-то полгода, а потом узнала, что все это время он встречался с моей подругой.

Для меня это странно, ведь он - Рыбы, а она – Стрелец! Я, как Дева, оскорблена. Надо было делать не на парня расклады, а на подруг - кому стоит верить, а кому нет.

Игорь: «Все усугубляется, когда на горизонте появляется девушка»

У меня всю жизнь тема звезд, гороскопов и вселенских заговоров крутилась рядом. Моя мама очень верит во все это. Если раньше мы просто каждое утро перед школой смотрели гороскоп на день и неделю, то сейчас целый шкаф с минералами, благовониями и всякими эфирными маслами. Мама раз в месяц точно ходит к астрологу Ба Цзы, это китайская астрология, все решения она принимает исключительно исходя из слов, сказанных астрологом.

Меня это напрягает. Я парень, стараюсь быть рациональным и не верить во все эти «женские» штучки, но все равно даже меня затягивает. Мама, конечно же, делает всякие расклады на мою жизнь и это все усугубляется, когда на горизонте появляется девушка. Я даже стараюсь скрывать от мамы, если с кем-то знакомлюсь.

Однажды она кричала мне: «Вы несовместимы! У нее же Венера в Скорпионе!». Один раз я познакомил девушку с мамой. Первое, что мама спросила у нее – какое у нее время рождения.

«Люди идут к астрологам во время кризисов»

Интерес к астрологии закладывается нам с самого детства. Возможно, вы относите себя к скептикам, но свой знак зодиака точно знаете. Что же думают о набирающей популярности астрологических прогнозов профессиональные астрологи?

- Одни идут к астрологу, потому что это модно, мол все идут и мне надо. Большинство, конечно, приходит из-за жизненных кризисов. Например, кто-то переживает ужасное расставание и хочет понять, что делать дальше, а кто-то закончил университет и не знает, куда податься, - комментирует Елена Ледовских (Шарит), астролог Ба Цзы.

Во время жизненных неурядиц многие не знают, что делать. Одни отправляются к психологу, а другие - к астрологу. Некоторым кажется, что астрология и психология являются смежными дисциплинами, так как оказывают моральную помощь клиенту и удовлетворяют его запрос. Согласны ли с этой точкой зрения самарские психологи?

- Астрология имеет свои плюсы, например, оказывает моральную поддержку, успокаивает и помогает прожить день преобладающей позитивной тенденцией. Но важной загвоздкой тут является отсутствие стимула самостоятельно заниматься аспектами своей жизни, превращая взрослого в зависимого ребенка. Астрология опасна для впечатлительных и ведомых людей, которые живут указаниями. Можно сказать, что астрология - некий наркотик для эмоционально нестабильных, - считает самарский психолог Наталия А.

А как вы относитесь к астрологии? Верите в предсказания? Обсудим в группе «КП-Самара» ВКонтакте и в канале в Дзене.