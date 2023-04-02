Писарский появился на поле только во втором тайме. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Футбольные коллективы Самары и Оренбурга сыграли вничью 1:1 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» - «Оренбург».

Полуяхтов: помню 39 тысяч на трибунах «Самара Арены»

Главной интригой до начала матча считалось противостояние Владимира Писарского против своего бывшего клуба, где он провел первую часть сезона. Однако форвард начал матч на скамейке запасных, выйдя на поле лишь по ходу второго тайма.

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов, игравший несколько лет в «Крыльях», в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» признался, что накануне общался с Писарским.

- Вчера мы, разумеется, не знали, что Володя не выйдет в стартовом составе. Он тоже рассчитывал, что появится с первых минут. Говорил: «Вот забью и отпраздную». Как именно отпраздновал бы? Пусть это останется между нами, - не стал раскрывать тайн Полуяхтов.

Владимир позитивно воспринимает поведение бывшего одноклубника вне футбольного поля.

- Вот вы же обращаете внимание на его перформансы? Это здорово. Если он такой яркий человек — пусть себя проявляет, это привлекает внимание. Не думаю, что это может помешать его игре, скорее наоборот — он так заводит себя и всех вокруг, - считает Полуяхтов.

Он отметил важность болельщицкой поддержки для футболистов.

- Сегодня нас приехало поддержать из Оренбурга 600 человек. Наверное, это один из самых массовых выездов за нашу команду, очень приятно играть с такой поддержкой. Я помню, конечно, как в 2018 году, когда я играл за «Крылья», на «Самара Арену» на наш матч с ЦСКА пришло 39 тысяч человек. Надеюсь ли, что подобное еще вернется? Уверен в этом! - улыбнулся Владимир Полуяхтов.

Личка: мы пропустили не из-за отсутствия Писарского

Отсутствие Писарского в стартовом составе «Крыльев» удивило главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку.

- Мы знали, что этот матч важен для Володи и для «Крыльев», что они выставят всех сильнейших. Но мне неинтересно, по какой причине Писарский не вышел в старте, нам важнее собственная игра. Не думаю, что быстрый пропущенный гол связан с тем, что у «Крыльев» играл другой форвард, и наши защитники к этому оказались не готовы. Мы строим игру не против конкретных футболистов, а от себя. Там просто была серия ошибок с нашей стороны, - ответил Личка на вопрос корреспондента «КП-Самара».

Цыпченко: уже забивал в РПЛ — в свои ворота

Быстрый гол был забит Дмитрием Цыпченко, для которого этот мяч оказался первым в РПЛ. До этого форвард забивал только в кубковых матчах, получив даже неофициальное прозвище «король Кубка».

- На самом деле это уже второй мой гол в РПЛ. Первый был в свои ворота — тоже в матче с «Оренбургом», в первом круге, - посмеялся Цыпченко в интервью клубному телевидению. - На самом деле, если серьезно, я совершенно не парился по этому поводу — что забиваю только в Кубке. Был уверен, что это просто вопрос времени.

Витюгов: в ЦСКА такие же люди

Полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов поделился с корреспондентом «КП-Самара» своими ожиданиями от матча Кубка России с ЦСКА, который состоится в ближайшую среду, 5 апреля.

- Да, матч чемпионата в Москве против ЦСКА нам не удался, Свою роль сыграла погода (хотя она была одинаковой для обеих команд) и наши ошибки. Но уже в первой кубковой игре в Самаре удалось сыграть лучше. Мы не боимся ЦСКА, знаем, что с ними можно играть, они такие же люди. Во время матча с «Оренбургом» на поле не было в голове, что через три дня играть с ЦСКА, все мысли были только о сегодняшней игре. Но теперь надо переключаться и активно готовиться к матчу в Москве. Очень хотим пройти в финал, - признался Витюгов.

Осинькин: у нас нет глубины скамейки для ротации состава

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «КП-Самара» о возможной ротации состава в связи с чередованием матчей чемпионата и Кубка.

- Мы сейчас не можем думать о том, чтобы кого-то придержать на скамейке, раньше поменять и так далее в связи с тем, что будет еще матч на Кубок. У нас нет такой глубины состава и наличия разноплановых игроков, чтобы выставлять один состав под «Оренбург», а другой — под ЦСКА. К тому же мы лимитированы в плане замен. Травмы были у Солдатенкова, Писарского, Коваленко, мы сейчас не знаем, кто и как восстановится к матчу с ЦСКА и какую мы сможем произвести ротацию, - пояснил Осинькин.