Грузовик завалился на бок: жесткое ДТП с автобусом и «Газелью» произошло на трассе у Чапаевска

Авария произошла на 104 км трассы Р-229 Самара - Волгоград Фото: прокуратура Самарской области

Утром в понедельник, 3 апреля 2023 года, на 104 км трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области произошло ДТП. Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовая «Газель». Не обошлось без пострадавших.

Все случилось около половины восьмого утра в районе Чапаевска. При каких обстоятельствах произошло столкновение, пока не ясно. Однако, судя по фото, удар был сильный. Грузовая «Газель» не удержалась на колесах и завалилась на правый бок. Также у машины серьезно повреждена передняя часть кабины водителя.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 7:39. В результате ДТП погибших нет. Есть пострадавшие. Детей среди них нет. На место выезжали 14 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 машины. Пожарно-спасательные подразделения оказывали помощь в транспортировке пострадавших до автомобилей скорой помощи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ГУ МВД по региону, в момент аварии в автобусе находились 15 человек. Травмы получили четыре человека. Их доставили в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все детали аварии.

Проверку по факту ДТП уже начала прокуратура Чапаевска. Сотрудники надзорного ведомства выяснят все причины и условия, при которых произошла авария. Также они оценят действия ответственных должностных лиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.