Задушили и закопали в яме на заброшенном участке: пропавшего под Самарой шкипера судна нашли убитым

По подозрению в убийстве правоохранители задержали приятеля мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области трагически закончились поиски 68-летнего шкипера одного из судов. Мужчину нашли мертвым в субботу, 8 апреля 2023 года. Он был жестоко убит.

Поехал к другу в гости и пропал

— Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Волжского района. Она заявила о пропаже своего отца — шкипера судна, который проживает на дебаркадере, установленном у села Рождествено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Поиски пропавшего пенсионера продолжались около суток. Полицейские выяснили, что накануне исчезновения мужчина был в бане у своего 67-летнего приятеля. Правоохранители наведались к нему, но тот заявил, что после мытья в бане гость уехал домой.

Стражи порядка решили осмотреть территорию, прилегающую к дому подозрительного мужчины. На заброшенном участке на улице Островского, в 300 метрах от жилья задержанного, они заметили недавно засыпанную яму, а рядом в кустах — велосипед пропавшего пенсионера. Раскопав яму, полицейские обнаружили и самого владельца двухколесного транспорта. На его теле были признаки насильственной смерти.

Ссора довела до убийства

Приятель мужчины не стал отпираться и признался в убийстве. Он рассказал, что вечером 6 апреля 2023 года разругался с гостем. Тот якобы начал оскорблять его. Подозреваемый напал на пенсионера и задушил его.

Чтобы скрыть следы преступления, он решил спрятать тело. Мужчина погрузил труп на сельскохозяйственную тачку и отвез на заброшенный участок. Там он с помощью лопаты вырыл яму, положил туда убитого и закопал.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Скоро мужчине изберут меру пресечения. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали преступления.

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