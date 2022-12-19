Доверить домашнего любимца незнакомым людям готов не каждый хозяин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимние каникулы – отличный повод отправиться в небольшое путешествие или навестить дальних родственников. Вот только что делать, если кому-то «намяукать» (ну, или «налаять») на ваши планы? Кинолог Мария Пушкарева рассказала журналисту «КП-Самара», где оставить собаку и кошку на новый год 2023 в Самаре: цены, условия, как подготовить животное к временному переезду и избежать стресса.

Один дома

Самый простой и менее затратный вариант — оставить любимца за главного в доме, купить побольше корма и попросить о помощи соседей или друзей. Пусть заглядывают в гости, проверяют миски на наличие еды и почесывают пузико вашему любимцу.

Цена: можно обойтись магнитиком или гостинцем из поездки.

Риски:

Такой вариант подойдет для котиков и других мелких животных (птиц, грызунов). Они не так привязаны к своим хозяевам и вряд ли будут страдать от вашего отсутствия, скорее наоборот.

А вот с собаками в этом вопросе все гораздо сложнее.

- Собака дома одна, она скучает и может натворить дел. Хорошо, если просто что-то погрызет или немного полает. Нередко такие случаи заканчиваются печально, - говорит владелец зоогостиницы «КотЛис» Мария Пушкарева. - Пес может проглотить все, что угодно и навредить своему организму, а помощи, к сожалению, рядом не окажется. Это большой риск. Я не рекомендую оставлять собак на долгий срок одних.

Собачья няня

Если не хотите перекладывать ответственность за питомца на родных и друзей, то будьте готовы раскошелиться. Здесь все просто — наймите вашему пушистому (а может и лысому) ребенку няню. С наличием интернета отыскать ее не доставит особого труда. Например, на Avito можно найти самые разные варианты услуг по уходу за питомцами.

Цена:

Цена на догситтера в Самаре начинается от 100 рублей за сутки. За эту сумму вашего хвостика покормят, выведут на прогулку (при необходимости) и подарят заботу и любовь, пока хозяин отдыхает.

Риски:

В качестве догситтера лучше выбирать кого-то из знакомых или воспользоваться рекомендациями друзей. В противном случае вы пускаете в дом фактически чужого человека. Так что риски очевидны.

Домашняя передержка

Если пускать незнакомцев в дом на время своего отсутствия вы не готовы, можно воспользоваться услугой частной домашней передержки. В этом случае котик или пес будет жить на территории человека, который занимается передержкой. Кстати, услуги зооняни очень востребованы, поэтому бронировать места на первые числа января лучше уже сейчас.

Цена:

350-450 рублей в сутки.

Риски:

Как правило, такие услуги оказывают не профессионалы, а простые любители животных, у которых есть свободное время присмотреть за вашим питомцем. Доверять свое сокровище или нет — решение владельца.

Берем даже агрессивных

Отдельные номера с теплым полом, видеонаблюдение, специальные зоны для выгула и еще целый ряд услуг — все это могут предложить самарским любителям животных современные зоогостиницы. Ваши любимцы будут находиться под присмотром профессионалов.

-У нас, например, можно оставить животное на любой срок, от нескольких дней до нескольких месяцев, агрессивных тоже берем, но условия с владельцами таких питомцев обсуждаем индивидуально, - рассказала журналисту «КП-Самара» Мария Пушкарева. - Мы всегда на связи в мессенджерах и предоставляем фото-видео отчёт. При необходимости питомца можем отвести на прием к ветеринарному врачу.

Цена:

От 600 рублей за сутки в Самаре.

Риски:

Для пребывания в зоогостинице у вашего животного должны быть все прививки, питомец должен быть обработан от паразитов. Также стоит предупредить, если ваша собака склонна к агрессии. Стоит учитывать привычки, темперамент и психологические особенности животного - готово ли оно оказаться без вас в окружении десятков других собак.

КОНКРЕТНО

Как подготовить собаку к передержке и помочь ей избежать стресса

- Если собака излишне тревожная или в возрасте и это ее первое расставание с семьей, то за неделю-две лучше подавать успокоительные. Какие именно нужно решить с своим ветеринарным врачом.

- Если собака активная, веселая, уверенная в себе то дополнительной подготовки не нужно.

- Не забудьте привезти с собакой ее корм, миски, поводок. Это позволит избежать дополнительного стресса.

- Брать ли лежанки и игрушки — дело владельца. Однако в окружении привычных вещей и запахов хвостику будет проще адаптироваться.

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