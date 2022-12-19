Почти не слышит, плохо с сердцем: в Самаре ОНФ помогает вернуть домой ошибочно мобилизованного мужчину

Общественники из ОНФ помогают мобилизованному самарцу.

В Самаре общественники регионального отделения ОНФ помогают вернуть домой мобилизованного мужчину с проблемами со здоровьем. За помощью к активистам обратился житель Самары Александр. Он рассказал, что во время частичной мобилизации была допущена ошибка, в результате которой его вызвали на учения несмотря на проблемы со здоровьем. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Пережил три госпитализации»

Александр не может похвастаться железным здоровьем. У него диагностированы синусовая тахикардия, гипертония и двусторонняя нейросенсорная тугоухость 1 степени. Однако во время частичной мобилизации его призвали и отправили на подготовку в Рощинский.

- За время обучения в военной части он пережил уже три госпитализации, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ОНФ. – Но отсрочку от призыва не получил.

День Александр в части, а потом две недели в госпитале. Так, за время обучения он побывал на больничной койке три раза.

- После второй поездки в больницу Александру посоветовали взять с собой в часть тонометр и таблетки, - рассказывают общественники.

«Нужно все проверить»

Активисты Народного фронта Самарской области обратили внимание властей на сложившуюся ситуацию и призвали проверить – не была ли допущена ошибка при мобилизации.

- Защищать Родину должны здоровые мужчины, а тому, кто имеет явные проблемы со здоровьем, нужно дать время, чтобы вылечиться и прийти в себя, - уверен член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Валерий Барсук.

Активисты ОНФ направили запрос на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также в областную прокуратуру. Они попросили повести тщательную проверку, чтобы выяснить, были ли допущены ошибки при мобилизации Александра, и если таковые обнаружатся – вернуть мужчину домой.

Напомним, федеральные и региональные власти неоднократно заявляли, что допущенные во время частичной мобилизации ошибки и неточности обязательно необходимо исправлять. В Самарской области уже вернули домой несколько десятков тех, кого мобилизовали по ошибке.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.