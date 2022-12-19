Летние аттракционы, мороженое и садовая техника: как летнему бизнесу живется зимой

Фото: Мария ЛЕНЦ

У самарского предпринимателя Сергея Фомина сразу два сезонных бизнеса. Он торгует пиротехникой и садовым инвентарем. Пиротехника сейчас закрывает зимнюю нишу, которую садовая техника вытянуть не может.

- Спрос на садовую технику держится с апреля по конец октября, и доход больше, чем от пиротехники, - рассказал Сергей.

С пиротехникой же другая история ее раскупают лишь в декабре и январе, а в другие месяцы продажи очень маленькие.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Есть компании, которые вне сезона не работают совсем, живя на летние доходы.

- Зимой мы не работаем. В это время у нас тоже много работы - нужно отремонтировать оборудование и аттракционы. Живем на доходы, полученные летом, - рассказал Дмитрий Берекетов, старший администратор парка аттракционов «Три медведя» в Самаре.

Он добавляет, что основной состав сотрудников набирается на лето, затем необходимость платить им зарплату отпадает.

Фото: vk.com/3medved.samara

Зима как стимул развиваться

Еще один способ пережить «несезон» требует смелости и креативного подхода.- создать «зимние» версии сезонных продуктов. . Так, компания «Балтика» выпустила новый - зимний вариант пенного напитка.

- Как известно, в России пенное воспринимается как освежающий летний напиток. Но с развитием культуры потребления мы стали перенимать и традиции стран с более давней пивной культурой. В европейских странах уже в сентябре начинают анонсировать варку зимних и рождественских сортов пенного. Как правило, к зимним относят более плотные, часто темные и полутемные сорта, сваренные с добавлением специй, цитрусовых и даже хвои. Технологи экспериментируют с плотностью, крепостью, специями. Наш напиток пока не является привычным новогодним, хотя пивовары готовы новую традицию создавать. Мы уже сварили специальный зимний сорт, который, возможно, положит ей начало, - рассказал главный пивовар предприятия Денис Панарин.

Фото: loon.site

Нечто похожее делают и производители мороженого.

- Конечно, не в сезон у нас ощутимый спад спроса. Нас спасает то, что наша продукция представлена в торговых центрах города, а также, что наши десерты круглогодично покупают для ресторанов и кафе, в том числе и из соседних регионов. Зимой совместно с нашими технологами мы сосредотачиваем внимание на доработке новых вкусов. Кроме того, новогодние каникулы для нас тоже хлебное время - люди массово идут в торговые центры за развлечениями и покупают себе и детям мороженое, - объяснила учредитель компании «Джелато» в Самаре Оксана Буракова.