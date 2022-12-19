Таким был аэропорт Курумоч в 60-е годы. Фото: архив Владимира Самарцева

19 декабря 2022 года самарский аэропорт «Курумоч» отметил свой 65-й день рождения. Решение о начале строительства пассажирского аэровокзала в Куйбышеве было принято в конце 1967 года, а 19 декабря были подписаны соответствующие документы - приказ об организации в городе на Волге аэропорта IV класса. В день рождения Курумоча ветераны аэропорта поделились с журналистом «КП-Самара» воспоминаниями и забавными историями и рассказали, какими были воздушные ворота Самары много лет назад.

1955 год, казармы военнослужащих-строителей аэропорта в будущем поселке Береза. Фото: архив аэропорта Курумоч

«Береза, Береза, прием»

Для строительства аэропорта была выбрана возвышенность неподалеку от села Курумоч. Для строительства аэропорта в Куйбышев прибыли военные из 10-й роты 51-го аэродромно-строительного полка ВВС СССР. Они сразу же приступили к работе. Поначалу солдаты ютились в палатках и землянках, но потом на их месте возник целый поселок – сегодняшняя Береза. В первую очередь была построена дорога от Царевщины к аэропорту. После этого появились казармы, затем – столовая и клуб. А самое главное, — началось строительство взлетно-посадочной полосы.

Первый отряд бортпроводниц Курумоча. Фото: архив аэропорта Курумоч

Кстати, многие считают, что поселок авиаторов Береза получил свое название благодаря березовой роще рядом с ним. Однако это не так. Свое название поселок получил по позывному аэродромно-строительного полка «Береза», который солдаты привезли с собой из Кутаиси. А когда пришло время оформить поселок официально, оказалось, что название уже прижилось и его решили не менять. А знаменитые березы около поселка появились гораздо позже – их высадили в середине 1980-х. Сегодня в поселке Береза в первозданном виде сохранились всего пять казарм строителей аэропорта. Они находятся в квартале №5.

Такими были тарифы на авиаперелеты в 1963 году. Фото: архив Владимира Самарцева

В Москву за 18 рублей

Сначала новый аэродром был предназначен только для тренировочных полетов Школы летной подготовки. Курсанты учились покорять небо в Курумоче на самолетах Ил-18 и Ан-10. А еще строящийся аэродром использовали в качестве запасного аэродрома для рейсовых самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями. В феврале 1961 года в «Курумоче» была сформирована отдельная эскадрилья из самолетов Ан-10. А 15 мая 1961 года из Куйбышева вылетел первый пассажирский лайнер в Минеральные воды.

Аэропорт моментально стал очень популярным. К началу 1963 года из Куйбышева можно было улететь в 62 города Советского союза. В Алма-Ату в это время можно было улететь за 42 рубля, полет занимал 5 часов 20 минут, полет во Владивосток занимал 13 часов и стоил 108 рублей, в Волгоград добраться самолетом можно было всего за 2 часа 15 минут, билет стоил 15 рублей. В Москву самолет из Курумоча летел 1 час 45 минут, цена билета составляла 18 рублей.

Аэропорт Курумоч сразу стал очень популярным у горожан. Фото: архив Владимира Самарцева

- По утрам каждые 10-15 минут из «Курумоча» вылетали самолеты, - рассказала журналисту «КП-Самара» одна из старейших работниц аэропорта Евгения Никанорова. – А вечером, напротив, садились один за другим.

А в 1970 году из аэропорта «Курумоч» было отправлено уже более 700 тысяч пассажиров и 27 тысяч тонн груза и почты.

Бортпроводницы подглядывали за нарядами прилетающих в аэропорт знаменитостей. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

«Самолет взлетает, ложись!»

Председатель совета ветеранов «Курумоча» Галина Солопова до сих пор помнит свою первую встречу с самолетами в куйбышевском аэропорту.

- Я приехала в Березу 46 лет назад, учителем в местную вечернюю школу. У нас учились многие сотрудники аэропорта, поэтому мне приходилось часто взаимодействовать с руководством «Курумоча». А потом меня позвали туда на работу, и я возглавила учебный центр в аэропорту, - рассказала Галина Солопова журналисту «КП-Самара». – В те годы нормального ограждения у летного поля еще не было, как не было и таких мер безопасности, как сейчас. И люди могли спокойно переходить через взлетно-посадочную полосу. А между ВПП распределили места под посадку картошки. И вот мы с мужем отправились на свой участок. Идем себе спокойно по взлетно-посадочной полосе, и вдруг муж кричит мне «Самолет взлетает, ложись!». И я от страха рухнула прямо на бетон. Тогда я впервые увидела самолет так близко. Было очень страшно. Но потом мы привыкли.

Первые рейсы Ту-154 с куйбышевского аэродрома. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Ели икру ложками и фотографировались с Кобзоном

Поселок авиаторов, Береза, считался элитным. Немудрено – именно здесь базировался куйбышевский объединенный авиаотряд – пилоты, штурманы, их жены, стюардессы.

- Выходишь на улицу – а тебе навстречу сплошь красавцы и красотки, все в форме, нашивки сияют, - вспоминает Галина Солопова. – И по одежде, и по образованности, и в целом по уровню жизни Береза разительно отличалась от Куйбышева. Зарплаты у авиаторов были выше, кроме того, наши пилоты летали везде, привозили и вещи, и продукты со всего Советского союза. С Дальнего востока везли красную и черную икру трехлитровыми банками, мы ели ее столовыми ложками, в меню нередко были копченые ножки краба и другие деликатесы.

Сотрудницы аэропорта первыми встречали прилетающих в Куйбышев знаменитостей.

- Мы подглядывали за нарядами Эдиты Пьехи и фотографировались с Кобзоном, - вспоминает Галина Солопова. – А для сотрудников аэропорта даже устраивали специальные выездные спектакли со знаменитыми артистами.

Здание аэровокзала пережило немало реконструкций. Фото: архив Владимира Самарцева.

Три миллиона пассажиров

Аэропорт активно строился и расширялся, здесь имелись не только свои летчики, но и сильные подразделения технических ремонтных служб. Строится пятиэтажная гостиница, производственная газовая котельная, павильон выдачи багажа и другие здания. В Березе появляется свой Дом культуры, большая школа, общежития и жилые дома.

27 ноября 1974 года в Куйбышев прилетел первый Ту-154 с бортовым номером СССР-85080. И уже на следующий день отправился в свой первый полет по маршруту Куйбышев-Ленинград.

К 1986 году в Курумоче построили вторую взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому аэропорт смог принимать самолеты Ил-86. В 1990 году аэропорт перевез рекордное на тот момент количество пассажиров - 3,7 млн человек. В 1992 году Курумоч получил статус международного аэропорта, через год здесь ввели в действие первый международный терминал.

А действующий сейчас современный терминал аэропорта ввели в эксплуатацию в 2015 году.

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