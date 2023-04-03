«Увидела ярко-синие глаза и разрыдалась от страха»: кассирша опознала банковского грабителя, несмотря на маску

Полицейские задержали подозреваемого, но он уверял, что к преступлению не причастен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственных органов МВД России 6 апреля отмечают свой профессиональный праздник. В этом году они встретят 60-ую годовщину образования службы в системе МВД России. В честь этого знаменательного события корреспондент «КП-Самара» побеседовала с начальником следственного отдела О МВД России по городу Новокуйбышевску подполковником юстиции Игорем Рязановым, который рассказал о буднях современных следователей.

Начальник следственного отдела О МВД рассказал о буднях своей нелегкой работы. Фото: Наталья АРТЯКОВА

С детства знал, что будет следователем

Игорь Рязанов пришел в органы внутренних дел в 2005 году сразу после Самарской гуманитарной академии, которую закончил с красным дипломом. С детства у Игоря перед глазами был яркий пример в лице крестной, проходившей службу в должности начальника следственного подразделения. Именно она послужила для него вдохновением при выборе дальнейшей работы.

- Сразу после окончания академии я пришел в отдел полиции (в 2005 г. – милиции) в своем родном городе Нефтегорске. В отделе кадров меня спросили, в какое подразделение хочу пойти служить. Я ответил: «Где есть свободные места». На тот момент в уголовном розыске была вакансия и меня назначили на должность оперуполномоченного. Затем я работал участковым, поскольку в отделе уголовного розыска сократили штат, - рассказывает о начале своей службы Игорь Рязанов.

«У меня были хорошие наставники»

За молодым сотрудником милиции закрепили наставника, который помог Игорю Вадимовичу в профессиональном становлении. К сожалению, Широков Александр Анатольевич трагически погиб, но память о хорошем наставнике Игорь Рязанов хранит в своем сердце по сей день.

- После непродолжительного времени работы участковым меня перевели на должность дознавателя, где меня заметила начальник следственного отдела Гулидова Елена Александровна. Именно она предложила перейти в следственный отдел. С 2007 года и по настоящее время прохожу службу в органах предварительного следствия, - говорит Игорь Рязанов.

За время работы в следственном отделе органов внутренних дел Игорь Вадимович работал на различных должностях в Нефтегорске, Чапаевске, а с апреля 2020 года переведен в Новокуйбышевск.

- Конечно, Новокуйбышевск больше тех городов, где я раньше работал, но был готов к трудностям. За три года моей службы в данном подразделении у нас сложился замечательный коллектив следователей, которые успешно расследуют уголовные дела любой категории сложности, - говорит руководитель следственного отдела.

Главная примета – ярко-синие глаза

В маленьких городах, где все друг друга знают, работать проще. Однажды в местное отделение салона сотовой связи пришел житель одной из стран ближнего зарубежья, который решил отправить заработанные деньги в другую страну своим родственникам. Вслед за мигрантом в здание зашел мужчина, который увидел, как оператор положила в кассу крупную сумму денег. Кассирша не обратила бы внимания на клиента, если бы не его яркие глаза синего цвета.

- Через некоторое время в салон зашел мужчина в балаклаве с пистолетом в руках. Женщина очень испугалась, у нее началась истерика, и она отдала все деньги вооруженному грабителю. Однако кассир обратила внимание на глаза – яркие синие, которые она видела незадолго до нападения, - рассказывает следователь.

Проверив камеры видеонаблюдения, полицейские смогли установить предполагаемого преступника и задержали его. Но мужчина не признавался в совершении преступления. Тогда Игорь Рязанов предложил провести опознание, пригласив кассиршу. На голубоглазого мужчину и еще двоих похожих по телосложению мужчин надели балаклавы и позвали женщину. Когда она увидела в разрезе балаклавы тот же ярко синий цвет глаз, то не смогла себя сдержать, стала плакать.

Ушлый бизнесмен из Владивостока обманул самарское предприятие

По словам Игоря Рязанова, в Новокуйбышевске расследуется больше экономических преступлений, чем в малых городах Самарской области.

- Не так давно мы закончили расследование уголовного дела по экономическому преступлению. Один из предпринимателей намеренно завысил в документах стоимость поставок на 2 миллиона рублей. Махинация вскрылась, и организация-контрагент была заинтересована взыскать с него похищенные деньги, - рассказывает подполковник юстиции.

Сложность для следователя, который занимался расследованием уголовного дела, состояла в том, что предприниматель территориально находился во Владивостоке. Однако сотрудникам органов внутренних дел удалось установить его местонахождение, затем злоумышленник согласился сотрудничать со следствием и обязался возместить ущерб. Расследование длилось около года, так как предпринимателю было необходимо приезжать в Самару. Следователь тоже выезжал в служебные командировки. Перелеты между городами в разных концах страны занимали длительное время, но в итоге преступление было раскрыто, уголовное дело направили в суд.

- Срок предварительного следствия по уголовному делу определен в 2 месяца. Однако законодательно предусмотрена возможность продления указанного срока в случаях особой сложности либо исключительности расследования, что регламентировано положениями статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Конечно, я стараюсь мотивировать сотрудников отдела, чтобы уголовные дела расследовались в кратчайшие сроки, стараюсь лично помочь в организации работы. Но есть ряд следственных действий и процессуальных мероприятий, влекущих различные временные затраты при производстве по делу, которые необходимо провести, чтобы установить виновность лица либо другие обстоятельства, подлежащие доказыванию, - говорит опытный следователь.

«И ущерб возместил, и на застолье осталось»

Однажды на стол к руководителю попало уголовное дело о краже инструментов с дачи, сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей, но при этом почерк злоумышленников был знаком Игорю Рязанову. Подозреваемых нашли сразу, двое мужчин не стали отпираться и признались в содеянном.

- Вырученные деньги местные жители потратили на выпивку, но нужно было возместить ущерб. Сами мужчины безработные, постоянного источника дохода не имели. Следователь на всякий случай провел мониторинг по банкам на наличие открытых лицевых счетов, выяснив, что у одного из них есть вклад на 10 тысяч рублей. Мы сообщили подозреваемому об этом, а он уже и забыл давно о деньгах. В итоге 5 тысяч он передал потерпевшему в счет погашения ущерба, а оставшиеся деньги с радостью пошел тратить в местный магазин вместе со вторым фигурантом. Вот так получается, и ущерб возместил, и в плюсе остался, - смеется полицейский.

Больше всего расследований по факту мошенничества

Игорь Рязанов рассказал «Комсомолке», какие преступления в Самарской области сейчас самые популярные. По словам следователя, среди них – кражи, грабежи, разбои, различные виды мошенничеств, фальшивомонетчество, дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями (со смертельным исходом и (или) с причинением тяжкого вреда здоровью).

- В Новокуйбышевске сейчас довольно большое количество обращений в полицию о фактах мошенничества. Это может быть обман в интернете, по телефону или даже лично. Мы всегда предупреждаем людей, что нужно быть предельно осторожными при проведении каких-либо денежных сделок, - говорит следователь.

В большинстве случаев пострадавшими от действий мошенников становятся пожилые люди. Неизвестные осуществляют звонки на домашние телефоны, могут сообщить, что их родственник попал в ДТП и требуется денежная помощь, либо навязывают какие-нибудь услуги и снимают с их счетов все накопленные деньги.

- Полиция довольно успешно взаимодействует с рядом банков. Сотрудники отделений внимательно относятся к пенсионерам, которые приходят, чтобы снять свои сбережения. У клиента могут спросить, зачем им понадобилась такая большая сумма наличных или оформление кредита, и, если кассиру покажется что-то подозрительным, то он вызывает полицейских. На месте они выясняют подробности и убеждают граждан, что их пытаются обмануть, - рассказал полицейский.

Однако зачастую мошенники представляются сами сотрудниками банка и просят провести какую-либо операцию, при этом они уверяют, что в банке ни в коем случае нельзя говорить, зачем ему потребовались деньги. В данном случае противостоять преступникам будет сложнее.

- Хочу еще раз сказать, что нужно проводить любые сделки по принципу «сначала товар – потом оплата». В этом случае риск быть обманутым сводится практически к нулю, - советует Игорь Рязанов. – Если дело касается звонков из банка, помните, что сейчас все операции автоматизированы, и если действительно с вашей картой будут проводить какие-либо махинации, то сотрудники службы безопасности заблокируют счет без вашего участия. И никаких кодов и паролей им для этого не нужно.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет сотрудников следственных органов МВД России с праздником и желает неиссякаемого оптимизма, дальнейших успехов в службе и уверенности в завтрашнем дне.